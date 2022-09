Česko vydalo od začátku války na Ukrajině přes 424 000 víz dočasné ochrany

Na cizinecké policii se v uplynulém týdnu nahlásilo 16 549 lidí z Ukrajiny. V mezitýdenním srovnání jich bylo o 3200 více. Na policii se musí nahlásit do tří dnů od příjezdu do země, ohlašovat se nemusí děti do 15 let, kterých je mezi uprchlíky asi třetina. Celkově se od začátku války zaregistrovalo na českých úřadech 459 243 Ukrajinců.