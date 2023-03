Česko udělilo uprchlíkům z Ukrajiny už půl milionu víz dočasné ochrany

Přesnější množství uprchlíků z Ukrajiny pobývajících v Česku by mohlo být známo po konci března. Do tohoto termínu si totiž uprchlíci musí prodloužit víza dočasné ochrany. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl v polovině měsíce v České televizi, že o prodloužení víza zatím požádalo 271 000 lidí. Po prodloužení bude dočasná ochrana platit do konce března příštího roku.