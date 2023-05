Česko ruší část objednávky vakcín. A zaplatí penále

Státy se mohou rozhodnout, zda množství vakcín objednané v letech 2020 a 2021 odeberou celé, nebo část odřeknou. Jen pro letošní rok se počítalo do EU s 450 miliony dávek, jejichž dodání se po dobu vyjednávání pozastavilo. Stále ale mohou trvat na dodání veškerého množství. To pro případ, že by se pandemie vrátila. Část protikoronavirových vakcín směruje EU také do rozvojových zemí. Podílí se na tom všechny členské státy a poskytly takto víc než 526 milionů dávek, hlavně do Afriky.