České „bizony“ nejspíš snědli nimrodi, domorodci a Poláci

Poukazují také na to, že likvidace jediného kusu, jichž po členitém terénu běhalo kolem čtyřiceti, by myslivce přišla na tisíce korun. „Byli by padlí na hlavu, kdyby takhle krásný maso nechali spálit v kafilérii a dopláceli na to, že kraj zbavili skutečné hrozby. Každou chvíli mi kolem baráku projelo auto s vozíkem se zastřelou krávou. Určitě nemířilo do kafilérky,“ sdělil Novinkám obyvatel Horního Žďáru, který si nepřál být jmenován.