Češi nás všechny zfackovali a vrátili za hranici, tvrdí syrský uprchlík

„Je potřeba se o ně postarat, bez ohledu na to, odkud přicházejí,“ podotýká Martina Šarvaicová z humanitární neziskové organizace Záchranný systém Slovenska a přispěchává s kritikou: „Dosud se všichni starají o Ukrajince, ale o Syřany tak nepečují. Náš problém ale je, že zatímco Ukrajince ubytováváme poměrně snadno, kdo si vezme Syřany?“ dodává Martina a společně s ostatními a policisty rozdává potraviny, pokrývky, rozlévá se horká polévka, která ve velmi chladném večeru přijde vhod.

Pomoc přebírá také chlapec s jednou nohou pohybující se na berli. Opodál stojí Ahmed, který je ochotný povědět svůj příběh: „Jsem ze Sýrie, osm let jsem žil v Turecku, teď nás tam ale už nechtějí a není práce, vydal jsem se tedy na cestu,“ říká.

Odysea trvala tři měsíce, zaplatil osm tisíc eur (196 280 Kč). Šel nejdřív z Turecka do Řecka, tam ho chytili, dali do vězení na 35 dní za nelegální přechod hranice, pak se mu podařilo přes Severní Makedonii, Srbsko a Maďarsko dostat až do ČR.