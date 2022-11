Situace na hranicích není lepší, říká Vondrášek

Na důvodech, kvůli kterým vláda rozhodla v září dočasně znovuzavést kontroly na hranici se Slovenskem, se nic nemění. Dostali jsme se do situace, kdy bylo průměrně zachyceno tři sta nelegálních migrantů na území České republiky denně. To navíc byli jen ti, které jsme zachytili na základě oznámení nebo byli zajištěni při namátkových kontrolách.

Za 41. týden, tedy od 10. do 16. října, to bylo 1436. Vláda proto rozhodla, že je v opatření potřeba pokračovat.

Nedělá nám to žádnou radost, protože policisté, kteří jsou na hranici, pak chybějí ve vnitrozemí. Na druhou stranu vnímáme, že kontroly Česká republika nyní potřebuje, a je naším úkolem to zajistit.

Od začátku zavedení kontrol do této středy Slovensko převzalo 298 osob na základě readmisních dohod a nepřijalo 1438 osob. My se snažíme respektovat readmisní závazky, které máme úplně stejné.

Není to ale tak, že bych si chtěl stěžovat na státy, co mají vnější hranici, mnohdy dělají, co je v jejich silách, a my jim v tom třeba v Maďarsku pomáháme.