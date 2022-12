Byt není hotel. Vůči Airbnb se přitvrzuje

Krátkodobé ubytování přes platformy typu Airbnb trápí mnoho obyvatel činžáků nejen v Praze. V létě jste kritizoval pirátský návrh regulace, tam zůstalo zatím u pracovní verze. V poslední době úřady naopak chválíte, co se stalo?

Došlo k tomu, že ministerstvo pro místní rozvoj vydalo aktualizovanou verzi své metodiky. Tu zpřesnilo a přidalo výklad soudního rozhodnutí ze srpna loňského roku. To jednoznačně konstatuje, že Airbnb není pronájem, ale podnikání. Od toho se vše odvíjí, protože k podnikání potřebujete provozovnu. A provozovna umístěná v bytě je v rozporu s tím, jak ten byt má být užíván. Že má být užíván k bydlení, a ne k poskytování ubytovacích služeb, tedy v rozporu s kolaudací.

Když vlastník neuposlechne výzvy, hrozí mu pokuta až půl milionu korun

Vedle toho také vydalo své stanovisko generální ředitelství hasičského záchranného sboru, že v takovém případě podnikání musí dům splňovat úplně jiné nároky, jako jednotka v ubytovacím zařízení…

Přesně tak. S tím souvisí šířka chodeb, evakuační trasy, evakuační výtahy nebo evakuační personál. Prostě všechno, co v bytových domech není, to je strašně důležité. Z těchto informací vyšly stavební úřady, konkrétně stavební úřad Prahy 1. Na základě podnětu stěžovatele k prošetření užívání stavby v několika případech dokonce po měsíci vydal výzvu, že poskytovatel s tím má skončit do sedmi dní od obdržení rozhodnutí a doložit, že už tak nečiní. Což je naprosto přelomové rozhodnutí.

Kolik takových výzev úřad vydal?

Vím o tom, že vydány byly minimálně v pěti případech a další jsou v řešení. Takže se to rozjíždí.

Pro představu, kolik bytů se podle vašich odhadů takto jenom v hlavním městě nabízí?

Přesná čísla nejsou, je to odhad, ale v celé Praze to může být kolem 15 tisíc bytů. V centrální Praze kapacita takto pronajímaných lůžek odpovídá zhruba polovině hotelové kapacity. Takže když jsou plné hotely, máme tu ještě o polovinu turistů navíc. Přitom hotely se budují s ohledem na infrastrukturu, aby se lidé mohli někam dopravit a podobně.

Vraťme se ještě k prvním výzvám stavebního úřadu. Nejste přehnaně optimističtí, když si myslíte, že majitelé poslechnou a přestanou byty turistům pronajímat. Jak to úřady mohou kontrolovat, pokutovat?

Vlastník to musí stavebnímu úřadu doložit nájemní smlouvou. Vím o pár případech, kde už to zafungovalo a v tom bytě pro turisty nyní bydlí normální nájemník.

Máme tu i další rozsudek soudu, podle kterého je byt možné pronajmout pouze za účelem uspokojení bytových potřeb nájemce. To znamená, že nemůžete pronajmout byt, abyste s ním dělal něco jiného, než aby v něm někdo bydlel. Tedy aby tam třeba byl nějaký nastrčený bílý kůň. Odpovědný je přitom vždy vlastník, ať to sám dělá, nebo jinému umožní.

Úředník může samozřejmě přijít na kontrolu i v místě, ale není to nezbytně nutné. Protože, jak se v některých případech i stalo, jako dostatečný důkaz činnosti je, když naleznete inzerát na platformách. Stavební úřad konstatoval, že nalezl inzerát, a dokonce měl možnost si tam ubytování objednat. Ten majitel to neskrývá, on se tím sám chlubí.

A když pak vlastník neuposlechne výzvy, tak mu podle platné legislativy hrozí pokuta až půl milionu korun. Nakonec může stavební úřad vydat i zákaz užití stavby, což je dost zásadní.

Možná Praha 1 je první vlaštovka, ale co jinde? Čekáte, že se věci rozhýbou?

Ano. Doufáme, že se postup úřadů nějakým způsobem sjednotí a pak přijde i nějaké politické prohlášení ve smyslu: víme, jak na to, přestaňte s tím. A tím pádem se uvolní poměrně značná část bytů pro bydlení. Což by podle mého mínění měl být primární požadavek.

Na svátky dorazí do Prahy hodně zahraničních turistů, mnozí dávají přednost ubytování v soukromí třeba i proto, že se cítí svobodněji než v hotelu. Pokud například někdo do rána mimořádně hlučí nebo odpaluje rachejtle z balkonu, co se s tím dá dělat? Pomůže volat policii?

Policii volat můžete, nicméně každá složka má jiné pravomoci. Skutečnost je taková, že v tomto případě může do bytu vstupovat pouze cizinecká policie.

Nemyslím si, že je řešení přidávat kompetence městské policii, ale že se to v těch bytech nebude dít. Cílem je prevence, řešení příčin, nikoli až následků.