Růst nájmů v Praze a Brně přibrzdil

V Praze se za 65metrový byt v dobrém stavu v širším centru města platí čistý nájem mezi 21 a 22 tisíci korun měsíčně bez poplatků a energií. Ve městech Středočeského kraje je to v průměru patnáct tisíc korun, v Brně přes 18 tisíc korun, na Ostravsku dvanáct tisíc.

„Hlavně bude po Novém roce záležet, co s celkovým vydáním nájemníka a kupní silou udělají energie. Ty budou příští rok bolet ještě více než letos. A co se cen nájmu týče, tak jedna věc je přání vlastníka, tedy nabídková cena, a druhá pak realita, co nájemník může platit, a hlavně jak spolehlivě,“ řekl Právu Vladimír Brůna, šéf společnosti B&K Nemovitostní investice.