Blažek: Překvapuje mě, kolik energie věnuje policie Brnu

Ve vašem domovském Brně vypukly v poslední době hned dvě kauzy týkající se privatizace bytů, přičemž v jedné figuruje i člen ODS Otakar Bradáč. Jak je vnímáte?

Mě tyto kauzy překvapily zejména proto, že jsem měl za to, že privatizace bytů v Brně skončily před mnoha lety. Pak jsem se informoval, že teď probíhají pouze mimořádné prodeje jednotlivých domů, kde se tedy podle názoru policie děly nekalé věci.

Do obou případů se namočili politici z ODS a KDU-ČSL, tedy vládních stran. Znamená to problém pro koalici?

Problém pro koalici to asi není, protože v případě ODS se to týká jejího řadového člena Otakara Bradáče. O něm jsem četl spoustu různých historek včetně mého vztahu k němu. Pravda je jediná, že nebyl nikdy ani můj obchodní partner, ani spolužák, ani blízký přítel.

Je to můj známý více než dvacet let a vzniklo to tak, že bydlel kousek od mého bydliště. Před asi patnácti a více lety jsme chodili občas na pivo. Teď to není nějaký můj distanc od něj. Vstoupil do ODS a my se od té doby vídáme asi patnáct let pouze na schůzích. Měl nějaké rodinné problémy, rozvedl se, a pokud vím, tak se teď rozvádí znovu. Už bydlí jinde, přestali jsme se potkávat, nevoláme si.

Jsem překvapen, kolik odposlechů v Brně existuje a kolik energie věnuje policie a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci právě Brnu.

Můj vztah k němu je čistě spolustranický, stejně jako ke stovkám jiných spolustraníků. O jeho osobním životě nevím minimálně dvanáct let vůbec nic a teď jsem se na to po policejním zásahu doptával. Vím tedy, že se v poslední době hodně věnoval alkoholu a má obrovské množství rodinných problémů.

Jak to bylo s jeho pozicí koncipienta ve vaší advokátní kanceláři?

Byl u mě před více než dvaceti lety jeden rok koncipientem, protože uvažoval o advokacii. Pak si to ale rozmyslel a z kanceláře odešel. Mě tato aféra mrzí, na druhé straně fakt nemůžu nést odpovědnost za všechny lidi, které znám.

Jste předsedou jihomoravské ODS. Necítíte přece nějakou odpovědnost za to, že se kauzy dotýkají vaší strany a že jeden z členů dokonce skončil ve vazbě?

Samozřejmě že širší politickou odpovědnost mám za každého člena ODS v našem kraji. Ale je rozdíl mezi obecnou odpovědností politickou a odpovědností konkrétní, morální, právní. Tu v tomto případě necítím vůbec žádnou. Protože o tom, co se dělo na radnici Brno-střed, nevím nic dvanáct let.

Pokud jde o kauzu kolem Bradáče, podle všeho se týká čistě posledních dvou let, alespoň jak to popisuje policie v médiích. U druhé kauzy, která se týká privatizace domů v části Brno-sever, tak o tom nevím vůbec nic. Stejně tak o pískovně v Černovicích, ve které jsem v životě nebyl. Vím jen, že existuje, ani netuším, co vlastně dělá.

Do posledního zmíněného případu spadli i dva členové vládní KDU-ČSL. Bavili jste se o tom v koalici?

Nejsem aktivní v brněnské politice, proto jsem se o tom v Brně s koaličními partnery nebavil. Ale mluvil jsem o tom s premiérem i s prezidentem, protože jeden z lidí, kterých se tato kauza mediálně dotkla, je i kandidát na ministra životního prostředí, náměstek brněnské primátorky (a místopředseda KDU-ČSL) Petr Hladík, kterého znám z politického působení v Brně. Ptal se mě na něj jak prezident, tak premiér.

Co jste řekl?

Musel jsem jim říct jednoduchou věc, že nelze usuzovat z toho, co se teď aktuálně píše, ale musí se počkat, co z toho případu bude. Kdo bude obviněn, kdo je v postavení svědka, kdo měl v kanceláři něco od někoho jiného. Proto tam byla prohlídka ze strany policie, to se dozvíme v řádech týdnů a nedá se z toho usuzovat nic.

Jak se na to prezident dívá?

Zaprvé chce hovořit i o této otázce s předsedou vlády a bude někdy hovořit i s kandidátem (Hladíkem). Dost možná bude chtít mluvit i s předsedou KDU-ČSL (Marianem Jurečkou), ale to neřekl úplně jednoznačně.

Každopádně asi se ještě nikdy nestala situace, aby u kandidáta na ministra proběhla v jeho kanceláři policejní prohlídka a kancelář byla zapečetěna. S Hladíkem jsem od té doby nemluvil. Celou věc vysvětloval na fóru KDU-ČSL a bude ji zřejmě vysvětlovat i prezidentovi a předsedovi vlády.

Jak reagoval premiér Petr Fiala na dění v Brně?

Myslím si, že premiér, který je sám z Brna, je překvapen, kolik policejních zásahů je v Brně na radnici. Ale ze všeho je patrné, že se to týká období posledních dvou až tří let.

Při každých majetkových přesunech kdykoli v historii se objevují spekulanti a objevují se, bohužel, i kriminální živly. Vždycky to tak bylo a je iluze si myslet, že to tak nebude, ať už v Brně, Praze, Ostravě či v Hradci Králové.

Náměstek Hladík podle policejních dokumentů intervenoval u starosty jedné městské části ohledně privatizace tamního bytového domu. Je to v pořádku?

Nejsme schopni posoudit, jestli takové jednání je kriminální povahy. Naprosto klidně může jít i o politické jednání, kde například někdo chce, aby se něco odhlasovalo a na tom závisí hlasování něčeho jiného. Čili pokud někoho takto přemlouval, vůbec to neznamená, že tím byl součástí nějaké skupiny a chtěl se obohatit. Je to otázka na Hladíka, ale jsem proti tomu, aby to automaticky znamenalo, že jde o kriminální jednání. Mohlo jít o běžnou politiku.

Z policejních dokumentů vyplývá, že Hladíkovo angažmá v kauze privatizace městských bytů zachytily odposlechy v jeho kanceláři. Vypadá to, že je policie dala na brněnském magistrátu snad všude…

Jsem překvapen, kolik odposlechů v Brně existuje a kolik energie věnuje policie a Vrchní státní zastupitelství v Olomouci právě Brnu. Uvidíme ještě, jaké budou výsledky u soudu. To teprve rozhodne, jestli všechno bylo řešeno oprávněným způsobem.

Mě spíš znepokojuje, a to říkám od svého nástupu do politiky, že je všechno hned v médiích. Dokonce i domovní prohlídku u Bradáče mají v přímém přenosu. Nejen že to ohrožuje práva obviněných, ale i svědky, kteří si to přečtou v novinách. Jsou to pak ještě svědci?

Současně to ohrožuje vyšetřování, ale i rozhodování soudců. Když je někdo mediálně označen jako špatný, tak to samozřejmě ovlivní i rozhodování orgánů. Musím apelovat na ohleduplnější práci novinářů v rychlosti zpráv, protože to skutečně ohrožuje spoustu lidí, rodin, maminek, které si někde přečtou, že je jejich syn zadržen, a ono se pak ukáže, že se ho to vůbec netýká. Stalo se tak, bohužel, i v tomto případě.

Všechny aktuální kauzy řeší Vrchní státní zastupitelství v Olomouci, které jste v minulosti dost kritizoval. Teď už má ale jiné vedení, přesto se zase zaměřilo na Brno, jak jste zmínil.

Za novým vrchním státním zástupcem Radimem Daňhelem absolutně stojím. Je to velmi slušný a pracovitý člověk. Pokud se prokáže, že zásahy byly oprávněné a dojde k odsouzení těch osob, není co namítat.

Ale bohužel praxe, že je všechno hned online v médiích, přetrvává i za nového vrchního státního zástupce, což mi vadí. Aby novináři měli avízo, že je u někoho domovní prohlídka, je věc zcela nepřijatelná, nemravná a hlavně nezákonná. A někdo z orgánů činných v trestním řízení musí těm novinářům takovou informaci dávat.

Co říkáte na novou brněnskou koalici? S výjimkou pirátů, kteří si vstup do ní rozmysleli, jsou tam skoro všichni. Není to brněnská opoziční smlouva?

Opoziční smlouva zakrývala partnerství dvou velkých stran. Tahle nic nezakrývá, tady je otevřeně určité množství stran v koalici. Důvod je podle mě v tom, že pravděpodobně předchozí rada měla problémy s přehlasováním se navzájem mezi koaličními partnery a tohle situaci řeší. Druhá věc je, a to má primátorka Markéta Vaňková pravdu, že je teď mimořádná doba. Přinejmenším v energetické oblasti se musí táhnout za jeden provaz, protože brněnská teplárna je snad druhým největším odběratelem ruského plynu. Statisíce lidí je závislých na vyřešení této situace a tam není prostor na politické handrkování.

Myslíte, že koalice napříč tolika stranami může fungovat?

Tohle je vždy o lidech. Někdy je dvoukoalice mnohem komplikovanější než šestikoalice. Jde o to, jak lidé tam se spolu naučí mluvit, jak si důvěřují. Vláda je studenější orgán, protože každý má svůj resort a potkává se čistě a jenom ve Strakově akademii anebo ve Sněmovně. Na magistrátu jsou lidé spolu každý den a mají kanceláře v jedné budově.

Nemůže mít vliv na veřejnost, že pořád vládnou uskupení, jejichž členové jsou stíháni a někteří dokonce ve vazbě?

Aféra Otakara Bradáče z ODS se týká jedné městské části a jednoho řadového člena ODS a nemám signály, že by to mělo být širší. Pokud jde o tu druhou aféru, tak co vím, týká se to obvinění jednoho místostarosty z KDU-ČSL a zastupitele ČSSD na městské úrovni. To ale nejsou žádní vlivní, nýbrž místní politici. Navíc nová brněnská koalice už řekla, že nebude privatizovat vůbec nic.

Jak hodnotíte výsledky komunálních voleb napříč republikou?

Teď budu hovořit za ODS, a řekněme, i za vládní koalici. Problém jsou okresy. V krajských městech to dopadlo dobře až velmi dobře, pokud jde ale o okresy, tam došlo k výraznému nárůstu hnutí ANO, SPD a někde se vrací i komunisté a případně se objevují jiné strany. V celém západním světě je velký voličský, životní, kulturní, politický rozdíl mezi velkými městy a venkovem. Když vezmu jižní Moravu, tak na okresní úrovni si vedeme špatně a musíme si to umět přiznat.

Jenže i ve velkých městech, pokud jste v koalici, je to často s ANO.

Tak to bývalo vždycky. Když byl velký souboj ČSSD a ODS, nakonec ve velkých městech často nezbývalo nic jiného, aby vznikaly koalice bez ohledu na celostátní rétoriku a politiku. Ono to někdy nejde.

V minulých dnech Soudcovská unie varovala před kolapsem soudů kvůli nízkým platům administrativy a pomocného personálu a nedostatku těchto lidí. Co s tím?

To není názor jen Soudcovské unie, ale i můj. Bavíme se o tom velmi dlouho s předsedy soudů. Je to problém, který není řešen řadu let a unie se ozvala proto, že mají pocit, že situaci už je opravdu nutné řešit zejména s ohledem na inflaci a další výdaje. Především ve velkých městech je za peníze, které se nabízejí soudnímu aparátu, velmi těžké sehnat kvalitní sílu.

Už jsme byli jednou s představiteli justice u ministra financí a domluvil jsem s ním další setkání. Já se snažím, abychom dosáhli dohody a objem peněz byl větší, protože ty soudy opravdu mohou mít potíže. Bez zapisovatelek, asistentů a další administrativy to nejde.

Přišel od ministra Stanjury příslib?

Ne. Má pro to pochopení, ale vidí, jak roste státní dluh. Nicméně ty částky, které by se na platy měly zvýšit, mi přijdou velice minimální a státní rozpočet by nijak neohrozily. Jenže po spravedlnosti přijdou další resorty a už to pak nebude jen jedna miliarda, ale třeba dvacet.

Kolik peněz navíc byste pro soudní úředníky potřebovali?

Bavíme se o miliardě ročně.

Prezident Zeman minulý týden jmenoval nové soudce, ale odmítl tak učinit u dvou státních zástupců Marka Bodláka a Petra Babky, kteří byli navržení. Je to v pořádku?

Často jsem v médiích kritizován až zesměšňován za styky s Milošem Zemanem, jenže právě ty vedou k tomu, že máme jmenované rekordní množství soudců během jednoho roku. Ministr tu není od toho, aby se někomu líbil, ale aby prosazoval, co lze. Neexistuje žádný právní nárok být soudcem. Prezident má právo někoho jmenovat či nejmenovat, jen to pak podle mě musí odůvodnit, což se stalo.

Vám nevadí, že se státní zástupci stávají soudci?

Ne. Opakovaně jsem o tom mluvil s Lenkou Bradáčovou (vrchní státní zástupkyní v Praze). Praha a média jsou plná drbů a jedna z verzí, kterou jsem slyšel, je že Bradáčová snad posílá své státní zástupce do justice, což je úplná blbost.

Koalice Spolu nenominovala na prezidenta jednoho kandidáta, nýbrž podpořila hned tři lidi. Pavla Fischera, Danuši Nerudovou a Petra Pavla. Není to alibismus?

Zkrátka se stalo, že vládní koalice nemá kandidáta ze svých řad, takže to má svým způsobem pramalý vliv, koho doporučuje. Problém je, že jsme ve vládních řadách nikoho nenašli. U každé funkce platí chtít a být chtěn. Prostě se nenašel nikdo, kdo by to tak chtěl, a ještě přesvědčil stranické kolegy i veřejnost, že je ten správný. A současně se nenašel nikdo, kdo by byl tak chtěn. Prostě ho nemáme.

Pokud bude kandidovat Andrej Babiš, a myslím si, že bude, tak má obrovskou výhodu v podobě zdrojů na kampaň

Z těch, kteří už kandidaturu ohlásili, byste si vybral?

Z kandidátů znám osobně senátora Pavla Fischera, ale jen ze společenského styku. Petra Pavla jsem v životě neviděl. Danuši Nerudovou ano, protože studovala stejné gymnázium jako já, takže jsme se onehdy viděli poprvé v životě na výročí toho gymnázia. Znám samozřejmě Andreje Babiše, ale nevím, jestli bude kandidovat. A také znám Josefa Středulu, ale u toho také není jasné, zda bude kandidovat, protože pokud vím, nemá dosud splněny podmínky.

Už teď bychom mohli tipovat, jak to dopadne. Vývoj inflace, ceny energií, zda vůbec energie bude a podobně, mohou ovlivnit společenskou atmosféru tak, že v lednu bude úplně jiná, než je teď.

Koalice podpořila i generála Pavla. Teď se objevily informace o jeho angažmá před listopadem 1989, kdy se zaučoval na tajného vojenského agenta. Jak vnímáte jeho minulost?

Nebudu hodnotit žádného kandidáta, ale každý, kdo do toho jde, musí počítat s tím, že teď se o něm dočtou lidé od základní školy až do dnešního dne úplně všechno. Čeká je vysvětlování a přesvědčování. Nikoho kádrovat nehodlám. Obecně mohu říci, že některým lidem v ODS výrazně vadí začátek jeho kariéry, byť v mládí, jiným to nevadí.

A vám?

Zásadně nekádruji. Tu dobu jsem zažil, do KSČ jsem ještě mohl stihnout vstoupit, mohl jsem být i agentem StB. Do KSČ mě kdysi na fakultě dokonce lákali, ale to jsem tehdy odmítl, ale ono se jinak odmítá v roce 1988 než třeba v roce 1971. Fakt nechci nikoho hodnotit, ta doba byla tak odporná a hnusná.

Nebude problém v tom, když se rozhodne kandidovat Andrej Babiš, že proti němu pravice nepostaví jednoho silného kandidáta?

Pokud bude kandidovat Andrej Babiš, a myslím si, že bude, tak má obrovskou výhodu v podobě zdrojů na kampaň. Pořád má určitou část médií, už teď i určité množství voličů a nepochybně je nejvíc známý ze všech kandidátů. Takže bych ho v žádném případě nepodceňoval, má prostě určitý náskok. K tomu má největší poslanecký klub, což znamená, že v prosinci a v lednu jeho kolegové mohou být ve Sněmovně velmi vidět, což mu může také pomáhat.

Pokud by se Babiš stal prezidentem, jak to bude s jeho stíháním v kauze Čapí hnízdo?

Zvolením za prezidenta všechno končí, žádná trestní řízení nebudou a nikdo nebude další zahajovat. Navždy to bude vyřízená věc. Myslím si, že zvolením prezidenta je zaručena beztrestnost.