Bez ruského plynu se neobejdeme, tvrdil Havlíček. Teď to zamlouvá

Bez ruského plynu se v horizontu měsíců či nízkých jednotek let neobjedeme, řekl krátce před začátkem invaze na Ukrajinu v rozhovoru pro Novinky exministr Karel Havlíček (ANO). Jenže, jak se ukázalo, již v loňském roce snížilo Česko svoji závislost z 97 procent na čtyři. Havlíček nyní argumentuje tím, že na to nemá česká vláda vliv. Jaký plyn k nám přijde, se odvíjí od toho, co doputuje do Německa, tvrdí.

Foto: Petr Hloušek, Právo Karel Havlíček (ANO)