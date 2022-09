„Bazén“ na Budějovické se dočká vylepšení

Zmínil třeba osoby přespávající na trávníku pod schody z pochozí pasáže u DBK. „Když to bude vypadat lépe, snad alespoň část populace k tomu bude přistupovat zodpovědněji,“ podotkl. Na přelomu loňska a letoška se už obnovy dočkala pochozí pasáž, jež dospěla do havarijního stavu, takže podle Hrozy nehrozí opětovné uzavření podchodu z metra.

Na obnovu navazuje renovace tzv. bazénu, který zůstal v podobě z 90. let. Projekt počítá s dřevěnými prvky na sezení, květinami, které v případě potřeby půjde snadno nahradit, předlážděním.

Výraznější stavební úpravy nejsou možné kvůli izolacím stanice metra. Práce by podle pražského radního Jana Chabra (TO P 09) měly skončit po létě příštího roku. Spolykají asi sedm milionů korun. Rekonstrukce se uskuteční za provozu, takže průchod zůstane zachován, lidé musejí počítat s částečným omezením provozu. Jak bude prostranství, kudy dnes lidé radši rychle procházejí, než aby tam chvíli spočinuli, vypadat, si zájemci můžou prohlédnout na několika panelech, jež zůstanou na místě do konce září.