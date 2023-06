Baxa: Bez střetu s exprezidentem bych asi byl v ÚS už dlouho

Říká se, že byste mohl nahradit Pavla Rychetského v čele Ústavního soudu. Teď je takový scénář o krok reálnější. Padla už taková nabídka?

Taková nabídka nepadla. Pan prezident se bude rozhodovat, až bude hotová celá sestava. Každý z patnácti ústavních soudců může být jmenován předsedou. Pokud bych nabídku dostal, přistoupil bych k ní nezávisle k tomu, co předcházelo. Položil bych si otázku, zda jsem pro to vhodnou osobou. Ptal bych se rodiny, známých i spolupracovníků.

Chtěl byste na Rychetského u ÚS navázat?

S Pavlem Rychetským se znám dlouhá léta, ještě z doby jeho působení na ministerstvu spravedlnosti. Velmi si ho vážím jako člověka, který má zásadní podíl na transformaci společnosti po roce 1989.

Problém nejsou jména, ale procedura, hájil Goláň odmítání kandidátů do ÚS, které pak Senát schválil Domácí

Jako předseda ÚS byl předmětem kritiky za některé své výroky. I já jsem s ním o tom hovořil, on si byl vědom, že někdy překračuje hranici ve vyjadřování, ale úcta k době, kdy byl chartista a disident, u něj převažovala.

Jsem si jist, že ať bude předsedou soudu kdokoliv, tak se toto nezopakuje. Nový předseda bude mnohem zdrženlivější. Bude své veřejné vystupování soustředit na vysvětlování činnosti a rozhodnutí ÚS, komentování ústavních otázek. Nebude sledovat denní politiku. Pavel Rychetský je a zůstal homo politicus. Z toho všechno pramení.

Vy se dokážete od politiky držet dál?

Dokážu. Možná mi to mnoho lidí nevěří. V minulosti jsem často veřejně vystupoval. Měl-li jsem pocit, že je zasahováno do nezávislého soudního rozhodování, tak jsem vystoupil na obranu nezávislosti soudní moci. Zjistil-li jsem, že vláda či parlament chystají zákony, které budou mít dopady na soudnictví, nebo že se tím zhorší ochrana práv, tak jsem to řekl nahlas.

Ale to není nic proti ničemu. Pokud justice nemá svého reprezentanta, tak kdo za ni bude hovořit? Za ni nemůže mluvit prezident, který jmenuje soudce, ani ministr spravedlnosti, protože je to člen vlády. Pak zbývají předsedové nejvyšších soudů. Nikdy jsem se však nedopustil komentování denní politiky.

Snažil jsem se prezidentu Zemanovi vysvětlit, co je to nezávislost soudního rozhodování, ale on toho nedbal

V roce 2019 jste obvinil prezidenta Miloše Zemana, že se snažil ovlivnit vaše rozhodování v čele Nejvyššího správního soudu. I to některým senátorům vadilo.

Já si byl vědom, že mi to zavře všechny dveře. Možná, že kdyby se to nestalo, už jsem dávno ústavním soudcem. Nelitoval jsem toho ani vteřinu. Za prezidentem republiky jsem šel s informacemi, jací jsou soudci Nejvyššího správního soudu, protože měl za půl roku navrhnout mého nástupce. Jeho to nezajímalo a místo toho mi předložil seznam jakýchsi mých hříchů, kde se mu nelíbila rozhodnutí soudu.

Senátoři překvapili, všichni tři soudci navržení Pavlem do ÚS jsou velmi kompetentní, míní Kysela Domácí

Snažil jsem se mu vysvětlit, co je to nezávislost soudního rozhodování, ale on toho nedbal, mávl rukou a řekl, že já jsem šéf a mám to zařídit. Jedním dechem mi řekl, že si mě umí představit jako předsedu Ústavního soudu, ale zároveň, že očekává nějaké rozhodnutí. To jsem musel odmítnout.

Svěřil jsem se několika kolegům, a když se potom i bývalý kancléř Mynář snažil ovlivnit soudce Ústavního soudu… Musel jsem vystoupit. Mlčet o tom by znamenalo takové věci krýt. Věděl jsem, že získám protivníky, že mi to někteří lidé nezapomenou.

To, že se o vás dlouhé měsíce mluví jako o budoucím ústavním soudci, a dokonce o předsedovi ÚS, to působí, že jste spíš nominant Pavla Rychetského než Petra Pavla…

Ve vší úctě k panu Rychetskému, on dnes nemá reálnou moc, aby mohl zasahovat do toho, kdo bude ústavním soudcem, natož kdo bude předsedou. Já to vnímal jako ocenění mé práce. Nikdy jsem na to proto nereagoval, jako že jsem na to připraven. Byl jsem zdrženlivý. Prezidentem mohl být také Andrej Babiš. A to si buďme jistí, že bychom pak tady takto neseděli. To je shoda okolností. Nebyl to žádný plán ani komplot.

Určují podle vás dosavadní rozhodnutí ÚS to, jak bude soud rozhodovat v budoucnosti? Jsou rozhodnutí zavazující?

Ano, to je obvyklá metoda přístupu. Že se mění posádka na lodi, neznamená, že loď změní kurz. Judikatura a její hodnota, to není otázka jen pro samotný Ústavní soud, ale pro celou společnost.

Z Ústavy vyplývá, že nálezy ÚS jsou závazné pro všechny orgány a pro všechny osoby. Tím není řečeno, že by se nějaký nález nedal překonat. Ale je to kvůli právní stabilitě. I nová sestava ústavních soudců bude muset respektovat práci svých předchůdců a navázat na ni. Nebudou-li důvody, aby se posunula nebo překonala.