Bartoš a Stanjura dávají smlouvy za miliony stranickým kolegům

Podle ředitele Transparency International Ondřeje Kopečného by se přitom na externí poradce měla ministerstva obracet jen za splnění určitých podmínek. „Ministerstva by měla umět dokázat, že při výběru poradců nebylo stranictví hlavním kritériem,“ uvedl pro Právo.

Přinášet by pak měli podle něj agendu, kterou si nedokáže ministerstvo pokrýt samo. „Mělo by se skutečně jednat o experty, kteří mají odpovídající kvalifikaci a zkušenosti. Nemělo by se jednat např. jen o zkušenosti z práce poslance,“ doplnil Kopečný.

Někdejší šéf komunikace ODS Tomáš Bartovský podle registru smluv uzavřel s ministerstvem financí (MF) smlouvu už loni. Celkem si má přijít až na 1,4 milionu korun bez DPH, a to díky dodatku, který rozšířil původní smlouvu a prodloužil její platnost do 31. prosince letošního roku.

Podle Kopečného by ministerstva měla umět doložit, jaké výstupy za poradci stojí. „Aby to nebylo jen naoko. Z hlediska transparence to jsou nároky na jakéhokoliv externího poradce na ministerstvu. Když se jedná o kolegy ministrů, tak to platí dvojnásob,“ dodal.