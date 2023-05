Bahno uklidili a za pár hodin bylo ve vsi ještě hůř

„Jak to u nás vypadalo v úterý? No stejně jako v pondělí,“ povzdechla si starostka Iva Hadašová.

Podle starostky nebylo divu, že někteří lidé potřebovali kromě fyzické i psychickou pomoc. „Byli unavení, nesli to hodně těžce. Vždyť do noci se uklízelo a druhý den to bylo to stejné. Těžce se kousala i ta marnost, když to přišlo, nemohli jsme nic dělat. Jen čekat, až přestane pršet,“ věděla starostka.