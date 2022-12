Babiš: Veřejné jednání o nemoci mého syna bylo šíleně bolestivé

Expert na písmoznalectví Aleš Čulík u soudu v pondělí řekl, že s určitou menší mírou pravděpodobnosti jsou podpisy pod dokumenty o převodu akcií Čapího hnízda vaše. A naopak, že s větší mírou pravděpodobnosti nejsou vašeho syna Andreje, jehož podpisy by pod smlouvami být měly. Čí tedy jsou?

Nevím, kdo to podepsal. Samozřejmě odmítám, že bych to udělal já. Předpokládám, že to podepsal můj syn, protože to byla rodinná firma. Když byl tento znalec poprvé před soudem, tak byl podroben křížovému výslechu státního zástupce a soudce, z kterého jsem měl pocit, že zkrátka chtějí slyšet, že jsem to podepsal já.

Nemám v této kauze důvěru v některé znalce, například hned k tomu prvnímu, který podle mě udělal na objednávku znalecký posudek, na jehož základě mě policie v roce 2017 obvinila.

Po pondělním vystoupení znalkyně z oboru psychologie Jindřišky Záhorské před soudem říkám, že nemám ve znalce absolutně důvěru, protože ta paní uvedla strašné věci. Můj syn je teď díkybohu sta­bilizovaný a znovu začal brát léky.

Je pod medikací?

Ano. Před volbami ho zne­užili, když všichni říkali, že lžu a že není psychicky nemocný. Po volbách ho odkopli. On pak měl ve Švýcarsku, protože přestal užívat léky, vážné zdravotní problémy. Byl dvakrát hospitalizován.

Mně je to líto a pro mě jako pro tátu je to úplně šílená zkušenost. V pondělí jsem proto u soudu reagoval asi neadek­vátně, protože já jsem se vždycky o děti staral. A o něj jsem se staral celý život a prožil jsem všechno to trauma.

Byl jsem šťastný, že se o syna staral Petr Protopopov (manžel lékařky Dity Protopopové, která byla psychiatričkou Andreje Babiše mladšího). Byl součástí jejich rodiny, žil s nimi.

On vozil syna do práce, jezdili spolu na lyže… Ale stalo se i to, že jednoho dne syn nepřišel, tak jsme ho hledali a za tři dny ho našli v Hongkongu.

Takže pondělní soud byl o tom, že už jsem to emočně neunášel. Všichni, kdo vychovávají děti, vědí, co znamená, když jim dáváte všechno, staráte se, a ony potom takto onemocní. Nevím, proč to pan soudce Jan Šott řešil před celým národem. Který z rodičů, co mají psychicky nemocné děti, chce, aby to bylo v přímém přenosu?

Chápu tedy, že vám vadilo, že posudky týkající se zdravotního stavu syna projednával soud veřejně?

Nechtěl jsem to já ani mí advokáti. Je to pro mě hrozné trauma i strašná nespravedlnost, protože jsem pro syna dělal maximum. Nechal jsem ho vystudovat v nejlepších školách ve Švýcarsku, v USA, všechno měl k dispozici. Když se vrátil z Ameriky, zařídil jsem mu pilotní zkoušky, zaměstnání, stáž, koupil jsem mu dům, o který ho chtěli pak okrást lidé, kteří ho ovládli.

Kde se váš vztah zlomil? Syn hovoří o Krymu, kam byl v roce 2017 podle svých slov nedobrovolně zavlečen.

Každý mluví o Krymu, ale on byl i na Ukrajině, v Krivém Rogu. Tam si našel přítelkyni, se kterou tam měsíc bydlel. Potom napsal, že ho někdo unesl, asi šlo o nějaký blud, protože byl u matky v Bratislavě. On tehdy sice tvrdil, že bere léky, ale nebral je. Na to dohlížel Protopopov, a proto ho syn nesnáší.

Můj syn měl štěstí, že měl kamaráda, poděkoval Protopopovi Babiš Domácí

Nejhorší je, když v politickém boji, a toto je politický boj, vám zneužijí děti. A oni je zneužili, v kampani, teď u soudu. Je to i dílo novinářů, kteří mě nenávidí a takhle syna ovlivnili a postavili ho proti mně. Přitom já jsem dělal maximum pro to, aby se medikoval, aby to zvládal. Na Krym ho vyhnali novináři, kteří mu stáli za barákem, terorizovali ho, přesvědčili ho a poté na něj útočili.

Tím, že syn neměl rád Protopopova, spojil to negativní i s vámi, protože právě vy jste tohoto muže najal?

Ano, je to možné, nevím. Z Krymu a Ukrajiny je iks fotek, kde je syn šťastný. S tou holkou žil po rozchodu s Protopopovem ještě dva roky, bydlela s ním v zahraničí. On mě teď zkrátka nesnáší, protože se to řeší veřejně.

Říkáte, že nevěříte znalcům. V pondělí ale u soudu vypovídala expertka na psychiatrii Gabriela Leblová, která nemoc vašeho syna potvrdila.

To ano. Pro mě to bohužel bylo jasné, vždyť jsem u toho celou dobu byl a věnoval jsem se tomu. Na začátku jsem nevěděl, co představuje schizofrenie, proto jsem to konzultoval s nejlepšími odborníky v České republice. O synově psychickém stavu rozhodlo konzilium pod vedením profesora Cyrila Höschla.

Ale určití lidé synovi říkali, že tu diagnózu nemá, o čemž je sám přesvědčen, řekl to i před soudem. Pro mě je šílené, že o tom vůbec musím mluvit. A musím se bránit, že bych jako táta vůči němu něco zanedbal, nestaral jsem se anebo že bych ho neměl rád.

Soud v pondělí zmínil věc, o které nikdo dosud nevěděl. A to, že obě znalkyně měly při vypracování posudku na vašeho syna k dispozici i spis týkající se případu jeho údajného zavlečení na Krym.

Ano, a pan soudce nám to zapomněl říct. Je to opomenutí, které nás překvapilo. Přitom ty znalkyně musely mít onen spis nějakou dobu, když vypracovávaly posudek. Budeme to v lednu řešit tak, že moji advokáti navrhnou doplňující výslech těchto znalkyň, protože jsme nyní některé informace prostě nevěděli.

Jedna věc je právní. Ale pro mě je to šílené hlavně emočně, šíleně bolestivé. I proto jsem u soudu reagoval tak emotivně, když jsem slyšel, jak tam znalkyně deklaruje věci, které jsou nepravdivé, a nemůže o tom nic vědět. Ona mluvila s psychicky nemocným člověkem, který byl pod vlivem mých nepřátel zneužit a naočkován, že není nemocný. Ale on nemocný bohužel je. To nepřeji žádnému rodiči.

Budete v lednovém pokračování hlavního líčení vypovídat, jak avizoval soud?

Budu. Nemám problém vypovídat. Ale moji advokáti mi zatím radí, abych neodpovídal na otázky. Rozhodnu se až u soudu.

Může i to, že soud bude kauzu Čapí hnízdo projednávat týden před prvním kolem prezidentských voleb, ovlivnit jejich výsledek?

Samozřejmě že to ovlivní volby, ať už bude rozsudek jakýkoli. Čapí hnízdo bylo vždycky načasované před volby. První obvinění padlo před volbami v roce 2017, pak v roce 2019 obnovili moje trestní stíhání zase kvůli volbám. No a teď je ten celý politický proces na to, aby mě zase poškodili ve volbách a v prezidentské kampani. To načasování je samozřejmě zvláštní.

Co říkáte na to, že jste se po vystoupení v jedné škole stal veřejným terčem vtipů?

Nejdříve tam pustili o mně dehonestační video. Není vůbec pravda, že bych se tam k dětem choval nějak špatně. Hráli jsme ping-pong, volejbal.

Je pravda, že jsem z toho videa a z některých otázek byl potom rozmrzelý. Když se mě někdo desetkrát zeptá na StB nebo proč jsem se rozvedl…

Narážím ale na otázky, na které jste neznal odpovědi, například o sluneční soustavě či Jaroslavu Haškovi.

Ano. Nechodil jsem v Čechách do školy, ale už jsem se to teď všechno naučil, takže už umím planety sluneční soustavy i žaludek krávy. To zveřejněné video je sestříhané, aby vytvářelo dojem, že mi položili nějakých pět otázek, na které jsem neznal odpovědi. Jenže těch otázek byly desítky, například o české hymně a dalších věcech.

Čekal jsem, že se s těmi dětmi budeme bavit o tom, co dělá politik apod. Ale samozřejmě se to všechno doučím, například v pondělí večer jsem se až do půlnoci díval na Švejka.

Ano, byl jsem v té škole rozhozený, z toho dehonestačního videa jsem byl v šoku. Ale není pravda, že bych k těm dětem byl neslušný. Choval jsem se dobře, také jsem se s nimi hezky rozloučil.

Co očekáváte od lednového soudu?

Budou znalci, výpovědi a závěrečné řeči.

Kdo je v prezidentských volbách vaším nejsilnějším protikandidátem?

Tím jsou média. Protikandidáti nejsou ani zdaleka mými největšími soupeři. Čím mi chtějí konkurovat? Tím, že mají zkušenosti z kasáren a s prodejem nějakých diplomů? Já můžu dělat prezidenta hned zítra. A dělal jsem ho po dohodě s prezidentem Milošem Zemanem.

Mým hlavním protikandidátem jsou média a jejich dehonestační články, lži, hry o mém údajně špatném vztahu k dětem.

Když se ale podíváte na videa z mých výjezdů, kdo se tam se mnou fotil? Většinou děti do patnácti let. Takže já mám děti rád, ale teď se ze mě snaží dělat zlého tátu a někoho, kdo děti rád nemá. To je absurdní.

Chápu to správně, že ostatní kandidáty na prezidentskou funkci nepovažujete za konkurenci?

To není o tom, že je neberu za konkurenci. Lidé je neznají. Mě znají všichni. Vědí, jak jsem se choval, když tady byly krize, když například přišlo tornádo, když byla záchranná akce v Afghánistánu, když byly Vrbětice, po kterých jsme vyhostili ruské agenty. To všechno jsem prožil.

Oni netuší, jak funguje stát, a nemají žádné politické zkušenosti. Jsou loutkami byznysových a lobbistických zájmů. A tady se samozřejmě hraje o tyto zájmy. Aby ti, kteří za těmito lidmi stojí, a není jich málo, ovládli tuto zemi. Protože oni mají Senát, Sněmovnu, a když budou mít i Hrad…

Takže to jsou kandidáti pětikoalice a o to se hraje. Protože vědí, že kdybych se stal já prezidentem, tak bych se o lidi staral.

A oni vědí, že jsem extrémně pracovitý, nezávislý a hlavně to všechno umím.