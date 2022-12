Dělejte si s tím, co chcete. Babišovi se na cestě rozbil obytňák

Ještě před samotným nástupem do vozu se zjistilo, že v karavanu chybí tekutina AdBlue. „Nejdřív to nemělo zimní gumy a teď nemáme AdBlue,“ rozčiloval se Babiš. V naštvanosti si pustil pusu na špacír a dodal: „Sundám si čepici, jinak mi žena bude nadávat, že vypadám jak dement.“

Také samotná návštěva benzinové pumpy přinesla takřka groteskní situace. „To je organizace tohle,“ bědoval Babiš. „To by tady museli kolegové někdy přemýšlet a dát tam AdBlue,“ vysvětloval přihlížejícím. Chybějící tekutinu nakonec do vozu nalil sám prezidentský kandidát. „Co si sám člověk neudělá, to nemá,“ dodal.