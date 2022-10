Babiš: Je třeba zachránit letiště Líně i gigafactory pro Česko

Továrna na baterie, tzv. gigafactory by v Česku měla vyrůst, protože to pomůže ekonomice, nemělo by to být ale v místě současného letiště v Plzni-Líních. Myslí si to předseda opozičního hnutí ANO Andrej Babiš, který se proti záměru zrušení letiště nyní ostře postavil a nařkl vládní hnutí STAN z nekalých plánů, jak vytáhnout ze státního rozpočtu peníze. Továrna by podle něj mohla stát na Ústecku či Karlovarsku, které jsou blízko německým hranicím, a zároveň by mohla pomoci řešit tamní vysokou nezaměstnanost.

Foto: Ondřej Deml, ČTK Předseda hnutí ANO Andrej Babiš