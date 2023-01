Babiš: Byl jsem vytočený, ale už jsem zase hodný

Pane Babiši, před volbami jste slíbil dělat pozitivní kampaň. Přineslo vám to 35 procent hlasů. Označil jste to za famózní výsledek, ale překvapivě jste na Petra Pavla na tiskové konferenci po prvním kole jedovatě zaútočil. Proč?

Nevím, jestli to bylo jedovaté. Je ale pravda, že jsem byl pod vlivem informace, že se na mě chystají podrazy z okolí pana Pavla. Stále říkal, že čeká od Babiše nějaký podraz. Babiš ale podrazy nedělá. A když jsem se dozvěděl, že se na mě chystají nějaké nesmysly o KGB a milence, tak mě to vytočilo.

Také jsem stále vytočený tím, že vládní koalice – a pan Pavel je vládní kandidát – v roce 2021 před volbami zneužila mého syna. Paní Nerudová o mě nepochopitelně mluvila, že jsem zlo, a pan Pavel o mě také nemluvil hezky.

Do té tiskovky jsem byl vstřícný, pozitivní a kandidáty jsem nenapadal, ale pak jsem byl pravda trochu nabroušený. Tím to skončilo. Je to za námi a já se k tomu nechci vracet.

Je ale otázkou, jestli by se kandidát na prezidenta měl nechat takto snadno vytočit, jen když slyší povídačky o údajném podrazu?

Ale ten podraz se potvrdil. Historik Petr Blažek, který do té doby nemohl přijít Pavlovi na jméno, přišel do CNN Prima News na zavolání Michala Půra – největšího bojovníka za pana Pavla – a začal tam spekulovat o mně v Maroku a KGB. A dokonce říká, že teď bude Pavla volit.

A tímto jste se nechal vytočit tak, že jste změnil styl celé kampaně?

Vy mě neposloucháte. Dostal jsem informaci, že se v blízkosti pana Pavla na mě chystá podraz a ten se teď potvrdil.

A na základě toho jste ho přirovnal k Putinovi.

Jak přirovnal? Jen jsem řekl, že oba byli rozvědčíci. A i u nás rozvědčíky trénovala KGB.

Podle vás je takové přirovnání fér?

Nevím, jestli fér, ale je trefné a je to pravda. Ale nebavme se o minulosti.

Vy jste tu diskusi o minulosti rozpoutal. Nepřijde vám divné, že ho za komunistického rozvědčíka, kterého cvičila jako Putina KGB, označí člověk, který se ve své rodné zemi už deset let soudí o to, jestli je veden oprávněně jako spolupracovník StB?

Moje rodná země je Československo. Teď se soudím na Slovensku, kde jsem třikrát vyhrál soud. A vy média to vždy dezinterpretujete. Lidí, kteří byli evidovaní jako spolupracovníci bez jejich vědomí, je víc. V Česku třeba paní Bohdalová, která vyhrála soud.

Já jsem také třikrát vyhrál, ale pak slovenský Ústavní soud řekl, že jsem neměl žalovat Ústav paměti národa, ale ministerstvo vnitra, a celý proces se vrátil na začátek. Tak to nedezinterpretujte, já jsem třikrát vyhrál soud.

Ale nevyhrál. Vyšší bere a Ústavní soud to shodil, a navíc zpochybnil vaše klíčové svědky.

To je lež.

Čerpám ze slovenského tisku, že Ústavní soud konstatoval, že výpovědi bývalých příslušníků StB, kteří nebyli zbaveni mlčenlivosti, jsou nepřípustné.

To je lež, novináři si můžou psát, co chtějí. Ten soud pouze řekl, že jsem měl žalovat někoho jiného. Tak, prosím,neříkejte lži.

Ptal jsem se, jestli je vkusné, že napadáte Pavla za to, že byl komunista a studoval na rozvědčíka, když jste sám byl v KSČ a soudíte se o to, jestli jste byl v StB?

Já vám to vysvětlím. Pan Pavel byl nomenklaturní kádr, byl předseda základní organizace KSČ. Na Pavla je spoustu materiálů, ale o mně není nic.

Jak to že ne? Co ty zápisy ze schůzek s příslušníkem StB ve vinárně U Obuvníka?

O mně, jako o Babišovi, že bych spolupracoval, není ve svazcích vůbec nic. Ten, kdo to podepsal, si to vymyslel a napsal. A jestli nevnímáte rozdíl mezi mnou a Pavlem, který šel do kurzu, aby byl rozvědčíkem a byl by vysazen v týlu nepřítele jako Putin, tak to je váš problém. On byl součástí nomenklatury a nás estébáci terorizovali. Promiňte, ale v tom je podstatný rozdíl.

Říkáte, že na rozdíl od Pavla chcete usilovat o mír. Dokonce jste vyvěsili billboardy, na kterých říkáte, že Česko nezavlečete do války, že jste diplomat a ne voják. Co říkáte na kritiku, kterou to vyvolalo?

Já to říkám, protože pan generál řekl, že trvalý mír je iluze.

Podle mnoha akorát strašíte válkou.

Nestraším válkou. Pan Pavel je kandidát vlády. Na tom se asi shodneme?

Asi ne. On sám se tomu brání, že na rozdíl od vás sesbíral podpisy od lidí.

Ale pánové Fiala, Rakušan, Jurečka, další ministři, všechny koaliční strany a paní Pekarová ho veřejně podporují.

Ale já se ptal, jestli vás překvapilo odsouzení ze všech možných stran, že strašíte válkou?

Nestraším válkou, mluvím jen o míru a pan Pavel to zpochybňuje, že mír je iluze. Zpochybňuje i schopnosti ČR, že jsme malý stát na to, něco vyjednat. On totiž nechápe, že je to o osobnostech, a ne o státech. A já mám konkrétní plán, jak bych se angažoval, aby válka skončila.

Ministryně Černochová řekla, abyste ze své kampaně vynechal vojáky. Uděláte to?

Je pravda, že tam neměl být voják, ale generál. To byla chyba.

Přelepíte to?

Ano, už jsme to napravili, ale já reaguji na to, že pan premiér všude říká, že jsme ve válce.

Podle mého to říká v nadsázce, protože neříká, že jsme ve válečném stavu, ale že musíme pomáhat Ukrajině, protože se nás ta válka existenčně dotýká.

To si děláte srandu. Premiér země už několikrát řekl, že jsme ve válce, mluví o válečné dani. On straší lidi válkou, ne já.

O.k. Ale proč to používáte proti Pavlovi?

Protože je provládní kandidát a bude dělat, co chce vláda.

Z čeho usuzujete, že nás Pavel zavleče do války?

Na billboardu se píše, že já Česko do války nezavleču, ne že ho tam zavleče pan Pavel. Já mluvím o míru a on to zpochybňuje, když říká, že trvalý mír je iluze.

Jak nás může prezident zavléct do války, když o vyhlášení válečného stavu rozhoduje parlament?

On je provládní kandidát a vláda stále mluví o válce a nestará se o vlastní lidi. Máme ministryni obrany, která chce pořád válčit, a to se mně nelíbí, protože já chci mír.

Na tom, že by měl být mír, se určitě shodnete s Fialou i Pavlem. Ale otázkou je, za jakou cenu? Neměli by o tom rozhodnout nejdříve Ukrajinci, kdy chtějí zasednout k jednacímu stolu?

Určitě, a proto jsem řekl, že bych se nejdříve vypravil za prezidentem Zelenským, za kterým jsem už byl. Pak bych jednal se zeměmi V4, s evropskými lídry a tureckým prezidentem. Evropa by si měla na to vyjasnit názor. Pak by o tom jednal francouzský prezident Macron s prezidentem USA Bidenem a potom bychom stanovili strategii, jak donutit Putina, aby odešel z Ukrajiny a válka skončila.

Není to iluze? Vždyť Česko je na ruském seznamu nepřátelských zemí, proč by mělo Rusko svolit k tomu, aby ČR zprostředkovávalo mír? Neříkáte to jen kvůli prezidentské kampani?

Nemluvím o sobě, že já bych vyjednával. Myslím to tak, abychom se pokusili udělat mírovou iniciativu a aby lídři Evropy se takové iniciativy chopili. Evropským lídrem je teď hlavně jaderná velmoc Francie. Byl jsem u Macrona a mluvili jsme o tom. Ve finále by samozřejmě jednal Biden a lídři Evropy.

Proč by vás měli evropští lídři poslechnout?

To není o poslouchání, ale o tom, že můžete mít nápad, jak komunikovat. Např. jsem na zasedání NATO vysvětlil Trumpovi problém se dvěma procenty HDP na obranu a proč není jednoduché, aby je plnily všechny země. Ostatní evropští lídři řekli, že jsem mu to řekl dobře.

A pomohlo to?

Pomohlo to, že přestal s dvěma procenty trénovat lucemburského premiéra Xaviera Bettela, protože mají osm set vojáků a z toho třetina hraje v kapele. Kdybych byl prezident, tak bych byl aktivní, jednal suverénně a nebyl bych někde přikrčený.

Podporoval byste vládu v pomoci Ukrajině?

Ano, ale je potřeba pomáhat jen podle ekonomických možností a v koordinaci se spojenci. Nesmíme zapomínat, že žijeme v ČR, kde mají občané své velké problémy.

Podle Pavla řečmi o mírové iniciativě pouze nahráváte Rusku a rozbíjel byste jednotu Evropy a NATO.

Nevím, o čem mluví pan Pavel. On byl na těch jednáních NATO pouhým zapisovatelem. Ale já jsem tam jednal jako volený zástupce suverénní země a znám názory těch lídrů. On mluví o něčem, co neví, ani jak funguje.

V ČR o zahraniční politice rozhoduje vláda a prezident tu politiku reprezentuje. Pokud by vláda řekla, že nechce, abyste se o nějakou mírovou iniciativu pokoušel, poslechl byste ji?

Já bych o tom s panem premiérem jednal a nedokážu si představit, že by nechtěl mír. Kdyby to nechtěli, tak by to byl problém vlády, ale jako prezident bych o mír usiloval.

Vláda ale říká, že máme nechat na Ukrajině, ať sama rozhodne, kdy začít jednat o míru.

S tím souhlasím, ale bez podpory EU a USA by Ukrajina nebyla v bojích tak úspěšná.

Řekl jste, že budete jako prezident „bezohledné vládě šlapat na paty“. V čem je vláda bezohledná a v čem jí budete šlapat na paty?

Bezohledná je v tom, že nebere ohled na starosti lidí, že neřeší elektrickou energii, že měla už dávno vykoupit minoritní akcionáře ČEZ a měla lidem snížit cenu elektřiny na 1500 korun za MWh. Udělal to i Macron, a proto se Francii podařilo snížit inflaci.

Vláda je bezohledná také v tom, že neřeší problém na úřadech práce. Proč pan premiér nezavelí, jako jsme to udělali my za covidu, aby např. úředníci z Úřadu vlády šli pomáhat na úřady práce, kde nestíhají, protože musí obsluhovat i ukrajinské uprchlíky?

Kdybych byl prezidentem, tak bych vládě stále připomínal, že by měla řešit zdravotnictví, nedostatek zubařů a pokračovat v národním boji proti rakovině.

Co mají podle vás dělat se zdražováním?

Jak jsem řekl, měli by zastropovat ceny elektřiny v ČEZ a pokračovat v odpouštění DPH firmám. Ale oni na naše rady nedají. Všimněte si, že jsem nikdy neřekl Fialova drahota, jak oni říkali Babišova drahota. Vládě ale inflace vyhovuje, protože se kvůli tomu zvyšuje výběr daní. Minulý rok získali kvůli inflaci o 137 miliard korun navíc, ale lidem de facto pomohli minimálně.

Kritizoval jste Českou národní banku, když zvedala úroky, aby inflaci brzdila. Což se teď trochu děje, není to i zásluha ČNB?

Ne. Akorát zničili hypoteční trh a české firmy, které nemají euro úvěry. Ty teď mají konkurenční nevýhodu, protože mají nejen nejdražší elektřinu v Evropě, ale navíc i vysoké úroky.

Podle Danuše Nerudové zvyšování úroků ČNB kritizujete hlavně proto, že to zdražuje úvěry pro Agrofert, který je předlužený, a proto každé procento úroků navíc Agrofert stojí stamilióny korun na zisku.

To může říct jen ekonomka teoretička paní Nerudová, protože Agrofert je velká firma, která má hlavně úvěry v eurech. Agrofert je jedním z pilířů české ekonomiky, zaměstnává 40 tisíc rodin a rozhodně to není předlužená firma.

Agrofert má tři čtvrtě úvěrů v euro, ale čtvrtinu má pořád v korunách. Nebudete vždy v takovéto diskusi ve střetu zájmů a podezření, že straníte Agrofertu?

Nejsem, protože na to nemám vliv, mám na to pouze názor. Pokud je vláda spokojená s politikou ČNB, která nahrává obrovské zisky komerčním bankám, až 10 miliard měsíčně, a Svaz průmyslu ani Hospodářská komora se neozvou, tak je to jejich problém. Ale proč se nezeptáte premiéra Fialy, proč máme největší pokles reálných mezd o zhruba 10 procent, a místo toho se bavíme o Agrofertu?

O Agrofertu bychom se nebavili, kdybyste řekl, že když budete prezidentem, že se ho zbavíte.

Proč bych se ho zbavoval? Agrofert je dle zákona ve svěřenských fondech.

Jsme v předvolební kampani a lidi to zajímá, co uděláte s Agrofertem.

Kampaň dělají hlavně média a už mají vybraného prezidenta.

Která média myslíte?

Většina. Stačí se podívat na titulky.

Není divné, že toto říká člověk, jehož svěřenské fondy vlastní čtvrtinu mediálního trhu.

Četl jsem před volbami článek v Lidovkách, proč nevolit Babiše. Podle mého, média, která jsou ve fondu, jsou nejsvobodnější.

Také je čtu, a nemůžu se s vámi ztotožnit. Co chystáte ještě zajímavého v kampani? Pavel vyrazil do Ústí nad Labem, do vaší bašty, a zaplnil celé náměstí. Chystáte něco podobného?

Já už jsem na náměstích vystupoval od loňského května. V Ústí to bylo hezké, ale viděl jsem, že tam byly jen vlajky NATO, chyběla tam česká vlajka, což je škoda.

Co ještě chystáte v kampani?

Debaty nebo natočíme video.

A proč nepůjdete do České televize?

Česká televize není podle mě nezávislá, je neobjektivní a některé pořady měly za následek, že někteří lidé mají o mně velice negativní názor. Například Reportéři nebo168 hodin. A není přece povinnost chodit do debat, ne?

Hodně zdůrazňujete, že jste nezávislý kandidát, ale jste kandidátem ANO. Jak můžete zaručit, že hnutí nebudete jako prezident nadržovat, např. až se znovu dostane do vlády?

Už jsem to dokázal jako premiér, kdy jsem byl přísnější na naše ministry. A podívejte se na paralelu prezidentů Klause a Zemana, jak se chovali ke svým stranám.

Taky byste s ANO začal brzy bojovat?

Nebojoval bych s nimi, ale určitě bych byl nadstranický.

Druhá varianta je, že se prezidentem nestanete.

To je možné, že nebudu prezident. Jsem outsider.

Zůstanete v politice?

Ano, jsem předseda hnutí do příštího sněmu a uvidíme, co bude.

A budete chtít být ještě jednou premiérem?

To teď není na stole. Uvidíme, jak to dopadne.

Nepustili vás do kostela s Pražským jezulátkem, abyste tam nedělal kampaň. Vy jste říkal, že jste kampaň dělat nechtěl, že tam chodíte často, a ukázal jste, že u sebe nosíte malé jezulátko. V kostele necháváte prosby, prý chodíte ke kartářce. Jste věřící nebo pověrčivý člověk?

Věřím tomu, že jezulátko může pomoci.

Naštvalo vás hodně, když před vámi zavřeli kostel?

Ne. Ale udělali jsme chybu, že jsme to řekli novinářům, kteří se mě neustále ptali na program. Ale musíte uznat, že je neuvěřitelné, že kvůli Babišovi zavírají kostel. Kam jsme to dospěli? Nemáte pocit, že kdyby kandidoval na českého prezidenta Putin a Babiš, že všichni ti pokrytci budou volit Putina?

To je dost přestřelené.

Nenávist proti mně je obrovská.

A nevyvoláváte tu nenávist cíleně?

Jak?

Tiskovkami jako po první volbě nebo billboardy, na kterých strašíte válkou. Vidíte, jakou to vyvolalo reakci. Myslíte, že ti bosí karmelitáni měli radost, že museli před vámi zavřít kostel? Když sejete vítr, tak se nemůžete divit, že sklízíte bouři.

Církev by podle mého neměla dělat politiku. Oni si prostě vymysleli nějaký důvod, aby zavřeli kostel, což je naprosto absurdní. To tady ještě nebylo. Mrzí mě to, ale nic s tím nenadělám. Určitě jsem tam nešel dělat žádnou kampaň.

Prezident Miloš Zeman, který vás podporuje, řekl, že ať vyhraje Pavel nebo vy, tak to bude očistec.

V jakém směru?

Protože máte oba dva své mouchy.

To bych od něj nečekal.

A taky říkal, že vám radil, jak se máte chovat v kampani, že máte vystupovat v klidu, mluvit jako když kape vodovod, a hlavně nebýt hysterický.

Já nejsem hysterický.

Moc jste si to asi k srdci nevzal.