Anhilina nemohla dospat, tak se těšila do školy

„Do první třídy se Anhilina těšila moc. Vždyť vstávala už v šest ráno,“ prozradila Právu maminka dcer. Kvůli tomu, jak byla nedočkavá, přišla malá školačka do školy, která byla zřízena speciálně pro děti z Ukrajiny prvního, třetího a pátého ročníku, už dlouho před otevřením.

Maminka Taťána v Česku pracuje jako uklízečka, manžel je zedník. „Chceme se domů, na Zakarpatí, vrátit, jak to půjde, ale zároveň bych si přála, aby se dcera ve škole seznámila s kamarády a naučila se česky, i ostatní předměty. Zatím žádné kamarády nemá a česky taky moc nerozumí,“ dodala maminka.

To šestiletý Matěj z Kyjeva, který s maminkou a o čtrnáct let starší sestrou Alenou přišel ke škole také s předstihem jako druhý, si prý na nedostatek kamarádů nemůže stěžovat.

„Máma s bratrem tu bydlí už zhruba půl roku, jsou v české rodině, takže kamarádů kolem sebe mají dost,“ vysvětlila prvňáčkova sestra – dvacetiletá studentka architektury. Do Brna přijela jen kvůli svátečnímu dni bratra a za pár dnů se vrací zase zpátky domů do Kyjeva. „Naše fakulta stále funguje, ale máme distanční výuku,“ dodala Alena, která je doma s otcem, zatímco maminka bydlí s bratrem v Brně a za prací dojíždí do nedaleké elektrotechnické firmy v Kuřimi.