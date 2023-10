Akce na Hradě s lístky za 228 tisíc: Kancléřka se s pořadateli zná ze Senátu

Právě vazby mezi ní a Radimem Paříkem, který coby prezident Asociace vyjednavačů akci spolupořádal, je podle Transparency International dobré vysvětlit. Naznačuje, že by Vohralíková mohla být ve střetu zájmů, když nechala prostory Rudolfovy galerie a Široké chodby pro konferenci, na kterou se prodávaly vstupenky od 17 do 228 tisíc korun, pronajmout za 225 tisíc korun.

Spekulace podpořil i bývalý hradní protokolář Miroslav Sklenář. „Je to klasická komerční akce, ale za konferenční cenu. To není žádná konference, to je přece jasné. Když vybíráte peníze za drahé vstupenky a nejdražší stojí 228 tisíc a nájem stojí 225 tisíc, tak to vypadá legračně,“ řekl Právu.

Podivil se, že na akci Vohralíková vystoupila. „Může se stát, že pořadatel pozve někoho z Hradu jako hosta. Ale nezažil jsem, že by kancléř na takové komerční akci vystupoval jako řečník,“ dodal.

Cílem akce bylo asi 200 účastníků naučit lepší komunikaci. O svých zkušenostech tam promluvila Vohralíková, ale i Michal Daniel z e-shopu Notino nebo bývalý agent FBI Joe Navarro.

Hrad trvá na tom, že cena pronájmu je běžná a pořadatelé nezískali žádnou výhodu. To, že web Asociace vyjednavačů, která vznikla teprve na konci loňského roku, Vohralíkovou uváděl jako zakládající členku, s akcí prý nesouvisí. Vohralíková navíc svou pozici v asociaci popřela. „Byla to chyba,“ řekl k tomu Právu Pařík.

Pracovní vztah s Paříkem přitom Vohralíková přiznala. V rozhovoru, který s ním vedla na začátku akce na pódiu, popsala, že se s ním zná ještě z doby, kdy pracovala jako vedoucí Senátu, tedy z let 2019 až 2023.

„Já jsem se s Radimem neseznámila tak, že bych si ho vyhledala, ale tak, že můj šikovný personální ředitel, který je nyní personální ředitel Kanceláře prezidenta republiky (Zdeněk Hejhal – pozn. red.), za mnou přišel a řekl: Hele, musíme se starat o lidi. A budeme se o ně starat tak, že jsou zajímavý lidi ve společnosti a my jim umožníme, aby se stýkali s těmi našimi úředníky. Co ty na to? A já říkám: Super, to je dobrý nápad,“ řekla Vohralíková.

Je Vohralíková ve střetu zájmů?

Senát smlouvy neeviduje

Jak posléze vysvětlila Právu, Pařík dělal pro úředníky besedy a workshopy. „Mluvila jsem o tom, jak jsme v Senátu v rámci programu péče o zaměstnance organizovali motivační besedy pro vedoucí úředníky se zajímavými lidmi. Co bylo výsledkem? Motivace hledat cesty prevence vyhoření, zdokonalení v manažerských dovednostech, další vzdělávání,“ napsala Právu.

Senát však žádnou ze smluv s Paříkem, ani s žádnou z jeho firem, neeviduje. „Kancelář Senátu ve zmíněných letech neuzavřela smlouvu ani s jednou ze zmíněných smluvních stran,“ napsala Právu mluvčí Lada Faldynová. Vohralíková se k tomu více nevyjádřila. Na otázku, zda bude Pařík dělat besedy i pro hradní úředníky, napsala: „Všechno jsem to říkala, už nemám čas si s vámi psát.“ Jak Právo informovalo, Vohralíková se s Paříkem a Lucií Libovickou, jednatelkou podnikatelského klubu Empiria 21, který si prostory od Hradu oficiálně pronajal, zná. Na včerejší konferenci se také s oběma přátelsky zdravila. Vohralíkové zvlášť poděkoval i Adam Dolejš z Asociace vyjednavačů.

Kancléřka Vohralíková: Jsme otevření, i když je to riziko

Dlouhodobý problém

„Chtěl bych poděkovat Janě Vohralíkové, kancléřce prezidenta, za to, že otevírá Hrad veřejnosti, a to nejen nám. Bez vašeho svolení by tato událost nemohla probíhat na takto významném místě,“ řekl na úvod.

Právo se zúčastnilo dopolední části konference. Sjel se na ni zejména střední management. Hostesky v rudých šatech roznášely sekt, účastníci si mohli nabídnout drobné pohoštění a limonádu. „Věřím, že to má pro lidi přínos,“ řekl Filip Štěpnička z Wood Factory, která akci sponzorovala. Další oslovení se nechtěli s médii bavit.

Samotný Pařík byl při rozhovoru s Právem v křeči. „Na vás je vidět, že je vám moje přítomnost nepříjemná,“ zahájil konverzaci jakožto odborník na úspěšnou komunikaci. Později se rozčiloval, proč Právo o konferenci píše. „Kancelář prezidenta má dlouhodobě problém s transparentností, což se týká i pronajímání hradních prostor,“ uvedl v pondělí ředitel Transparency International Ondřej Kopečný.