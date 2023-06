Kancléřka Vohralíková: Jsme otevření, i když je to riziko

V pátek to bylo 100 dní, co je Petr Pavel ve funkci. Jak hodnotíte práci vašeho týmu? Myslíte, že plníte, co jste si předsevzali?

Jsme na cestě plnit to, co jsme si předsevzali. Za tři měsíce se nedají čekat zázraky, spousta věcí si musela sednout. Do toho bylo obrovské množství aktivit. Někteří lidé byli na prostředí státní správy zvyklí víc, někteří méně. Chvilku si to ještě bude sedat, ti lidé se to budou učit. Co hodnotím kladně, je, že se to chtějí učit. Jsem přesvědčena, že jsme se vydali správným směrem, ale bude to chvíli trvat.

Paní Pavlová jezdí na akce, potkává se s lidmi. Má tým dobrovolnic. Akorát se to neví v médiích

Jaká bude role paní Evy Pavlové? Prezident sliboval, že bude aktivní, s novináři ale hovořit nechce. Veřejnost, která se neúčastní přímo akcí prezidentského páru, tak nemá s Pavlovou kontakt.

A jste si jistá, že to tak je? Není to úplně pravda. Paní Pavlová jezdí na akce, potkává se s lidmi. Má tým dobrovolnic. Akorát se to neví v médiích. To přece není nutná podmínka. Představte si, že jste učitelka a jednoho dne se probudíte, že jste manželka prezidenta. Nemyslíte, že vám bude chvilku trvat, než si zvyknete, že se vám obrátil život?

Pavel se v projevu snažil tmelit paralyzovanou Sněmovnu Domácí

Takže se její postoj ještě změní?

Nevím, jestli se to změní. Je to její rozhodnutí. Ale není pravda, že když nejste v mé­diích, tak nejste aktivní. Ona je aktivní způsobem, který jí sedí. Postupně se do té role dostává.

Pavlová v prezidentské kampani hovořila o tom, že chce zvedat témata, která se týkají například samoživitelek. Nevnášejí se témata do diskuse nejlépe v médiích?

To je vaše vnímání, protože v tom světě žijete. Ona to vnímá tak, že jedná s organizacemi, které se samoživitelkami pracují. Poslouchá jejich problémy. Když se bude snažit jinými cestami ty problémy řešit, tak je to stejně legitimní, jako když bude rozdávat rozhovory.

Založí si nadaci, jako to učinily i předchozí první dámy? Komu by chtěla pomoci?

Je to věc, která je na stole a o které přemýšlíme. Je první dámou tři měsíce. Podívejte se na předchozí první dámy, jak dlouho jim trvalo, než udělaly formální strukturu nadace. To není úplně legrace.

Už víte, jak bude prezident Pavel využívat lánský zámek?

Strašně spěcháte. Jsme tu tři měsíce. Je to opravdu jízda, co všechno se za tu dobu událo. Uspořádali jsme tam konec charitativního závodu harleyářů. Mělo to velký úspěch. Ženy z Lán napekly 800 koláčů. Lidé byli hrozně rádi, že se mohli potkat s panem prezidentem a že společně zažili hezké chvilky.

Zatím v Lánech umožňujeme prohlídky pro veřejnost, které jsou velmi oblíbené a jsou pořád plné. V tom budeme pokračovat. Zkusíme tam jednorázové akce paní Pavlové nebo pana prezidenta. Budeme se bavit dál, jakým způsobem zámek využívat.

Bude se zámek renovovat?

To už se děje. Tam, kde bydlel pan prezident Zeman a jeho ochranka, jsme se pustili do renovace parket, malování, zrestaurování nábytku.

Prezident Pavel tam jezdit odpočívat nebude?

Pan prezident zatím nemá čas přemýšlet, jestli bude odpočívat zrovna na lánském zámku. Slíbili jsme aktivity v rámci 100 dnů, to se snažíme naplnit. O prázdninách zvolníme a podíváme se na to s odstupem.

Na co se na Pražském hradě zaměří architekt Pleskot?

Teď 14. června pořádáme kulatý stůl za účasti odborníků, kteří budou debatovat o potenciálu Pražského hradu v minulosti a jeho možnostech pro budoucnost. Z toho vzniknou nějaká doporučení. Už jsme otevřeli Belveder, kde je výstava Jiřího Šťourače. Je to moc hezká akce, při které se zprůchodnily branky z Jeleního příkopu do areálu Pražského hradu. Takové drobné věci děláme permanentně.

Větší koncepci vytvoříme k využití jednotlivých objektů a o jejich synergii. Chceme pro veřejnost vytvořit příjemný Jelení příkop. Příjemný vstup do Pražského hradu. Pak budeme tvořit program. Už dnes máme stovky, možná tisíce žadatelů o akce na Pražském hradě. Musíme tomu dát nějakou formu.

Určitě nechci být ten arbitr, který bude říkat: ty sem smíš a ty sem nesmíš. Výsledkem kulatého stolu by tedy mělo být doporučení pro realizaci akcí na Pražském hradě.

Vyhráli jsme všichni, říká Pavel po jmenování nových ústavních soudců Domácí

Jaké akce chtějí lidé na Hradě pořádat?

Je to od Šumavy k Tatrám. Co si vymyslíte, to by se v nápadech našlo. Rozhodně to nedevalvuji. Ale nechci být ten, kdo bude říkat, že ve Vladislavském sále tento koncert být může a tento ne. Nebo že v Jízdárně může být tato výstava a tato ne. Musí se stanovit podmínky, aby to bylo jasné i pro žadatele.

Trhy, jaké zorganizoval Vratislav Mynář, už na Hradě neuvidíme?

Nepředbíhejte. Já myslím, že ne, ale jestli mi odborníci řeknou, že by trhy na Hradčanském náměstí byly fajn, tak proč by ne.

Bezpečnostní opatření Hrad už zrušil, konají se jen namátkové kontroly. Jak to bude v případě, když za prezidentem přijede zahraniční návštěva?

Když je tu zahraniční návštěva, tak je to protokolární akce a v tu chvíli se uzavřou nádvoří, kudy delegace vjíždí a kudy vyjíždí.

Nejsou přesto nezkontrolované davy na nádvořích riziko?

Jsou dny, kdy tu na nádvoří neprojdete. Můžete se rozhodnout, že to budete regulovat, nebo chcete, aby si lidé návštěvu Pražského hradu užili. My se rozhodli pro to druhé. Jsme rádi, že se opatření zrušila. Vedlo to jen k obrovským frontám, které vedly okolo Pražského hradu. Nedávalo to smysl. Riziko to vždy je, ale my si vybrali cestu otevřenosti.

K milostem potřebujeme legislativně ukotvit, že i Hrad bude mít neomezený přístup do registrů

Hrad si chce vzít na starost celou agendu udílení milostí. Dosud žádosti pomáhalo posuzovat i ministerstvo spravedlnosti. Už se na změně pracuje?

Posuzování žádostí o milost funguje tak, že žádost přijde na Pražský hrad, v legislativním odboru ji zpracují, získají k ní všechny informace z veřejných registrů, na ministerstvu spravedlnosti pak dodělají zbytek, ověří lékařské zprávy a celý proces rozsudku a pak s nějakým doporučením pošlou zpátky na Hrad. A prezident rozhodne.

Začínáme se bavit s ministerstvem spravedlnosti o tom, že bychom celou tu agendu převzali. K tomu potřebujeme legislativně ukotvit, že i kancelář prezidenta bude mít neomezený přístup do úplného znění v registrech, a druhá podmínka je, že se čtyři tabulková místa z ministerstva spravedlnosti převedou do kanceláře prezidenta. Není to úplně jednoduchá disciplína, protože ministerstvo je pod zákonem o státní službě, a my ne.

Důstojník BIS vynášel informace Zemanově prezidentské kanceláři, soud stvrdil odebrání prověrky Domácí

Přijdou i zaměstnanci z ministerstva?

To jste strašně daleko. Bavíme se o čtyřech tabulkových místech. Dnes na nich sedí lidé. Pokud budou chtít přijít z ministerstva na Pražský hrad, to neumím říct.

Platí, že prezident bude udílet milost z tzv. humanitárních důvodů a v případě „justičních omylů“?

To se musíte zeptat pana prezidenta.

Je žádostí o milost víc než v minulosti?

Za minulý rok se vyřídilo přes 1300 milostí. To je strašně vysoké číslo. S příchodem pana prezidenta Pavla přišla další řada žádostí. Ale neumím říci, jestli je to srovnatelné s loňskem.

Máte bezpečnostní prověrku na druhý stupeň ze čtyř – důvěrné. Obratem jste požádala o třetí stupeň tajné. Jak to zatím vypadá?

Jsou tam nějaké lhůty, prověrka běží. Normálně se říká, že to trvá rok, ale vzhledem k tomu, že část prověřování mám za sebou pro stupeň důvěrné, tak předpokládám, že to bude kratší.

Podstoupí tuto prověrku i další zaměstnanci kanceláře?

To není moje kompetence, to je kompetence bezpečnostní ředitelky, která dělá klasifikaci jednotlivých pozic. Já to pak jen potvrzuji. Klíčové pozice okolo pana prezidenta a klíčoví ředitelé už mají o prověrku požádáno. Dál budu plně respektovat, co navrhne.

Podle Iva Mathého, bývalého kancléře Václava Havla, je nutné, aby v kanceláři Hradu byli lidé, kteří mohou tajné materiály kromě prezidenta studovat a podobně. Jak to tedy funguje nyní?

Není to tak, že by v kanceláři nebyl nikdo s prověrkou. Tady jsou lidé s prověrkou. Jsou to ti, kteří se dostali do pozic, kde by prověrka měla být.

Koho se to tedy týká? Ředitele analytického odboru Tomáše Lebedy a ostatních ředitelů?

Budou to všichni ředitelé, které klasifikuje bezpečnostní ředitelka. Nejedná se jen o odbory kolem pana prezidenta. Souvisí to s oběhem tajných dokumentů. Například IT ředitel musí mít prověrku. Prověrka se tedy týká všech, kteří se dostávají do styku s agendou, pro kterou je prověrka nutná.

Na nové zaměstnance nechceme navýšit prostředky, v rámci rozpočtu je přerozdělíme

Důvěra v prezidenta po nástupu Pavla značně stoupla Domácí

Poslanci vám schválili organizační změnu a vytvoření devíti nových pracovních pozic od 1. července. Vysvětlujete tento požadavek tím, že vám narostla agenda. Jak to?

To není úplně složitá otázka. Když se podíváte na aktivity pana prezidenta Pavla a aktivity bývalého pana prezidenta Zemana, tak je to nesouměřitelné. My se navýšením tabulkových míst dostáváme do standardní situace, která byla za pana prezidenta Václava Klause i za prezidenta Václava Havla. Na tyto nové zaměstnance nechceme navýšit prostředky, v rámci rozpočtu je přerozdělíme.

Například bezpečnostní odbor jsme zdědili v pozici jeden zaměstnanec na hlavní pracovní poměr plus dvě dohody o provedení práce. To je poddimenzovaný odbor, který se má přitom starat o tři organizace, nejen o Kancelář prezidenta republiky, ale i o Správu Pražského hradu a o Lesní správu.

Příští rok by se rozpočet Hradu měl snížit o 10 milionů korun. Vláda apeluje na to, aby se počty úředníků snižovaly. Zvládnete to?

Určitě ano.

Jak se vyrovná rozpočet Hradu s vyššími náklady na cestovné? Hrad loni vydal za cestovné 2,8 milionu korun, z toho za zahraniční cesty zaplatil jen 229 tisíc korun. Exprezident Zeman kvůli svému zdraví příliš necestoval. Pavel už v prvních týdnech nejspíš procestoval víc…

Určitě to rozpočet zvládne, to jsem musela slíbit už proto, abychom prosadili organizační změnu. Musela jsem slíbit, že to v rámci svého rozpočtu vyrovnáme.

Zveřejníte platy klíčových zaměstnanců Hradu? Jeho bývalé osazenstvo se tomu bránilo, až se věc dostala i k soudu…

Byla jsem v Senátu zvyklá na to, že pakliže se na to někdo zeptal, tak jsme platy zveřejnili. Ovšem beze jmen. Já s tím nemám problém.

Když jste nastoupila, bylo v Kanceláři prezidenta asi sto lidí, ve Správě Pražského hradu 380 zaměstnanců. Jak je to teď?

Já jsem říkala, že mým úkolem je do funkcí postavit kompetentní ředitele. Z židle kancléře nedohlédnete na poslední pozici. Musíte si zvolit ředitele a jejich úkolem je, aby si postavili takový tým, který zvládne úkoly, co jsou před námi. A to se děje.

Pavel je připraven zbavit Mynáře mlčenlivosti Domácí

Rozdávaly se výpovědi? Jsou na Hradě noví zaměstnanci?

Lze to rozdělit na tři skupiny. První skupina jsou lidé, kteří dali výpověď k 31. lednu. Ty jsem na chvilku zdědila, jejich výpovědní lhůta končila 31. března. Druhá část byli zaměstnanci, kteří se domluvili na ukončení zaměstnání ještě s kancléřem Mynářem.

Poslední skupina jsou lidé, které jsem odvolala já, například pana ředitele Správy Pražského hradu Nováka, ředitele Liptáka (ředitele analytického odboru) a pana Mužáka (zástupce Mynáře). Odvolala jsem je, protože jsme se dohodli, že další naše společné cesty nejsou kompatibilní. Pak jsou lidé, kteří skončili na vlastní žádost, ze zdravotních důvodů nebo proto, že dlouhodobě přesluhovali.

Jak se jinak zaměstnanců dotkla změna prezidenta a jeho týmu?

Já mám dojem, že je to, jako kdybychom nadzvedli poklop. Lépe se jim dýchá. Vidím to v tom, že řada jich poskytuje součinnost.

Ředitelem Lesní správy Lány zůstává Pavel Rus, který nastoupil ještě za kancléře Mynáře v lednu, je to tak?

Ano, je. Nemůžete vést válku na mnoha frontách. Byl zvolen ve výběrovém řízení, byl jedním z pěti uchazečů. Předložil projekt, který měl nejvyšší hodnocení. Hodnotiteli byli i externisté.

Mohu si o tom myslet cokoli, ale nemám reálné indicie o tom, že by to bylo nějak zinscenováno. Domluvili jsme se na nějaké spolupráci. Neříkám, že je to definitivní, ale není teď kapacita rozvrtat ještě Lesní správu. Potřebujeme postavit Kancelář prezidenta.

Získali jsme externí přístupy do účetnictví Lesní správy a do jejich personálního systému. Spolupracujeme na všech kauzách, které se šetří. Nemám teď důvod dělat rychlé kroky.

Důvěřujete mu?

To je, jako byste se mě zeptala, jestli věřím 350 lidem v kanceláři prezidenta. Nedohlédnete na to. Já dělám všechno pro to, abych měla kontrolu nad tím, co se tam děje. Důvěra se vyvine až ze spolupráce, která nějakou dobu trvá. To nevznikne za dva měsíce.

Je možné, že jej ještě vyměníte, až budete mít víc času na hodnocení jeho práce?

S vedoucími pracovníky permanentně hodnotím jejich práci a bavíme se o tom, co se dá zlepšit a co naopak dělají skvěle. Spolupracujeme spolu na týdenní bázi.

Nejvyšší kontrolní úřad upozornil na to, že váš předchůdce na Hradě Vratislav Mynář lovil v Lánské oboře a překračoval své pravomoci… Máte nějaké nové informace o tom, jak tato se kauza vyvíjí?

Nemohu to komentovat, neboť je to předmětem vyšetřování. Na vyžádání jen předkládáme podklady.