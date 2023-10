Je Vohralíková ve střetu zájmů?

„Nynější soukromou akci na Hradě spolupořádá Asociace vyjednavačů, kde jako zakládající členka figuruje právě vedoucí Kanceláře Pražského hradu Jana Vohralíková. Je zde tedy přímá linka, která poukazuje na vztah mezi spolupořadatelem a pronajímatelem. Paní Vohralíková se tak dostává do střetu zájmů,“ dodal Kopečný.

Na akci klub prodává vstupenky v několika kategoriích: silver za 17 tisíc, gold za 23 tisíc, gold plus za 30 tisíc, VIP za 49 tisíc a VIP diamond za 228 tisíc korun (cena je včetně cesty a konference v Curychu).

Právo kontaktovalo Vohralíkovou s dotazem, zda za své vystoupení dostane honorář. „Nemám žádný honorář, ani by mě nenapadlo nějaký žádat,“ odpověděla.

„Ta akce, pokud vím, není pro pořadatele zisková, ale na to se zeptejte jich. Já pracuji v Kanceláři Pražského hradu a tam mě platí,“ dodala s tím, že ostatní aktivity dělá zadarmo, protože je pro ni důležité, aby to, co dělá, mělo smysl.