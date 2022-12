Adam Ondra v Macoše zdolal jako první nejstrmější převis Česka

Příklepový strop je jednou z nejzajímavějších lezeckých tras v Česku. Strop lze zdolat jen na základě speciálního povolení ochrany přírody. Je na to vyhrazeno pět dní v roce.

Nad hlavami turistů

Jde o lezeckou linii z roku 1986, dlouhou asi 130 metrů, na které se dříve marně pokoušeli o volný výstup Dušan Janák a Jan Straka. Zvládl jej až nyní Ondra.

Propast Macocha má unikátní horské klima. Sníh se v ní proto drží až do jara, i když v okolí už dávno roztál. „Léto není pro zdolání stropu ideální, protože se na něm sráží teplý vzduch z venku se studeným vzduchem z podzemí,“ řekl Právu Ondra.

Strop musí před lezením několik dní vymrznout a proschnout. Právě proto je možné na něm lézt jen v omezeném čase. Ve stropě je sice jištění, ale v dlouhých úsecích a s ohledem na dobu jeho instalace není už stoprocentní.

Foto: Petr Chodura Adam Ondra zvládl jako první zdolat Příklepový strop volným výstupem.

„Přehled délek 8b+, 8b+, 8a+, 7a a 6c (hodnocení obtížnosti, nejtěžší je 9c, pozn. red.) příliš nevystihuje, jak dobrodružný, obtížný a jedinečný zážitek to byl. Slabší výbava, vlhkost, nízká teplota, divoký převis a omezený počet dní, kdy to můžete zkusit, z toho dělají něco, na co nikdy nezapomenu,“ napsal na Facebooku Ondra.

Strop je nejvyšším, nejdelším a nejstrmějším převisem v ČR. Každý rok pod ním projde zhruba 200 tisíc turistů z celého světa. Návštěvníci Punkevních jeskyní jej míjejí při vstupu na dno propasti Macochy, z něhož míří zpět do jeskyní na podzemní plavbu v člunech po ponorné říčce Punkvě.

Foto: Petr Chodura Příklepový strop je nejvyšší, nejdelší a nejstrmější převis v Česku.

Nejtěžší je Zvěřinec

Stejně tak si cení svého zdolání stěny v nedalekém Holštejně. Po nedělním prvovýstupu oklasifikoval linii obtížností 9b+ a nazval ji Zvěřinec. „Je to má druhá nejtěžší cesta, kterou jsem vylezl, a to po Silence v norském Flatangeru. Bylo to další velké dobrodružství,“ uvedl.

Zvěřinec je součástí masivu Lidomorna. Je pod ním jeskyně, která sloužila jako vězení hradu Holštejn. Podle Ondry je Zvěřinec nejtěžší lezeckou linií v Česku a druhou v Evropě. Tou první je Ondrou zdolaný Silence v Norsku, jenž dostal jako první na světě hodnocení 9c.

Nyní už bude lezec do konce roku odpočívat. Do krasu se ale rozhodně vrátí. Před devíti lety zvládl ve Sloupu cestu, kterou pojmenoval a dal jí obtížnost 9b+. Zvěřinec je ale prý výrazně těžší, přesto to na označení 9c, tedy nejtěžší obtížnost, nestačí.