Je čas zastropovat cenu ruského plynu, řekla Von der Leyenová

Myšlenka zastropování ceny plynu v celé Evropské unii má další podporu. Zavést cenový strop na dovoz plynu potrubím z Ruska navrhuje předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová. Zmírnilo by to podle ní dopady manipulace s trhem ze strany ruského prezidenta Vladimira Putina. Von der Leyenová to řekla v pátek během své cesty do Německa. Zároveň vyzvala k úsporám energií. Konkrétní plán by měla představit v polovině září.

Foto: Jean-Francois Badias, ČTK/AP Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová