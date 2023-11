Ztracený plyšák nacestoval skoro tisíc kilometrů. S majitelem se nakonec opět shledal

Kayna Tayová uvedla, že její tříletý synek vytratil hračku v pondělí, když při cestě z Oakhamu do Bristol Temple Meads měnili vagony. Šlo o velkou ztrátu, plyšáka mělo dítě od narození, uvádí server Independent . Britka proto ihned spěchala k přepážce zákaznické podpory britských drah Network Rail, aby nešťastnou událost nahlásila v naději, že se hračka opět najde.

Zaměstnanci Leon Allen a Vinny Murphy spustili pátrání a ztracenou opičku skutečně vypátrali – to už měla najeto stovky kilometrů směrem do Skotska a nalezena byla v Edinburghu. Ještě ten samý den se hračka vrátila do Birminghamu, kde Tayová ztrátu ohlásila. V úterý se majitel se svým společníkem opětovně shledal.