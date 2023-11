Za vánoční atmosférou do míst, kde se zrodila nejznámější koleda

Církevní píseň, která toho roku zazněla před jesličkami, se přes opraváře varhan dostala do Zillertalu, kde muzikální selská rodina dobře odhadla její potenciál. Začala ji zpívat na trzích při prodeji svých výrobků, a tak se Tichá noc postupně rozšířila do celé Evropy. Známý tyrolský pěvec Ludwig Rainer ji roku 1839 přivezl do Ameriky.