Do pražského Klementina se po 100 letech vrátila výstava betlémů. Nechybí Voskovec, Werich ani golem

Celkem 42 betlémů má reprezentovat to nejlepší z českého betlémářství. „Lidé tady uvidí hodně různých betlémů. Pro nás byly důležité materiály a to, aby byly jiné a aby i ta technologie, kterou se vytvářejí betlémy, byla různá,“ vysvětlil předseda Spolku českých betlémářů Vladimír Glaser.

„Opravdu jsou hodně různé. Někdy dojdete na výstavu a tam jeden papírový, druhý papírový, třetí papírový, každý to pojme jinak, ale když pak vidíte stovku papírových Ježíšků, tak je to už trošku nudné. Tady ne,“ dodal Glaser.

A právě u této příležitosti se pořádají výstavy v Klementinu. Poslední Jubilejní výstava betlémů tam proběhla v roce 1923. „Byla trošku jiná. Před 100 lety to vzali tak, že ukázali ty nejlepší betlémy, které mysleli, že mají, a to i historické. Byly tady betlémy z různých koutů hor, ale i z kostelů, tak ta výstava byla také zajímavá, ale jiná,“ vysvětlil pořadatel.

„My jsme si řekli, že letos oslavují i muzea, takže v muzeích ukazují staré betlémy, takže my ukážeme to současné,“ dodal Glaser.

„Betlém se i zčásti hýbe, nemůže se hýbat každá figura, to by byl blázinec,“ sdělil pořadatel výstavy a zároveň spolutvůrce betléma.

Tento ústřední betlém je situován do centra Prahy do počátku 20. století. „Je to rok 1906, kdy se Ježíšek narodil na Kampě. Jako pozadí má Hradčany, Petřín a kus Smíchova,“ upřesnil Glaser.

Podle Glasera by v každém českém betlému neměli chybět Židé. „Oni se přišli podívat na Ježíška, protože předpověděli, že se narodí. Když se to vezme ve skutečnosti, tak on se narodil jako součást židovského státu, takže byl mezi nimi. V Čechách se to vyvinulo takhle, takže Jehuda Liva ben Becalel, známý též jako rabbi Löw, se přišel podívat a přivedl s sebou i golema,“ vysvětlil předseda Spolku českých betlémářů.