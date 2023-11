Ve středních Čechách už se lyžuje

„Je to skvělé, vyšlo počasí, není žádný třeskutý mráz, takže to je pro děti ideální,“ liboval si při vynikajících podmínkách jeden z prvních letošních lyžařů, Michal Šíma z Příbramska.

Technologie vyrábí sníh i při vyšších teplotách. „Klidně při deseti nebo i více stupních, ale pak už to samozřejmě není tak efektivní. Je to jako mrazák nebo ledovač, voda stříká na stěny bubnu, kde se namrazí. Fréza pak ze stěn strhává led, který se ještě drtí a tryská na svah,“ popisoval výrobu sněhové pokrývky Němeček. „Vydrží to víc než běžná sněhová vločka,“ dodal vedoucí střediska a dohlížel na chod vleku.

„Na to, jak je to malé středisko, tak to úplně levné není, ale celý den tady stejně nevydržíme, máme to jen na dvě hodinky, to stačí,“ hodnotil Michal Šíma. Výhodnější je nákup permanentek předem přes internet.