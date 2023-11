Technický sníh přírodě neškodí, vlekaři ale musí lépe hospodařit s vodou

Není sníh jako sníh. Technický, tedy uměle vyrobený z vody sněžnými děly, má co do struktury od přírodního daleko. Spíše jde o nepatrné částečky ledu než o sníh.

Výsledkem toho je, že se na sjezdovkách, sloužících od jara do podzimu jako louky nebo pastviny, drží technický sníh déle a zeleň pod ním rozkvétá o týden až o dva později, než by měla.

Na sjezdovky by se tak v technickém sněhu dostávaly živiny fungující jako hnojivo, a ty nemají na loukách co dělat. Mohly by totiž přihnojovat rostliny, které by svým růstem upozadily ostatní květenu. Nádrže již nesmí mít strmé břehy, protože se mění v ekologickou past. Pro živočichy z ní pak není úniku.