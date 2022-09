Ve Španělsku budou do konce roku cesty vlakem na kratší vzdálenosti zdarma

Španělsko chce ulevit domácnostem, které drtí stoupající životní náklady, a v rámci nového programu nabízí možnost cestovat vlakem na kratší vzdálenosti zcela zdarma. Aplikace železniční společnosti Renfe umožní bezplatné cesty do vzdálenosti zhruba 80 kilometrů, což pomůže zejména lidem dojíždějícím pravidelně do práce. Velký benefit to ale bude i pro turisty, napsal deník The Guardian.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto

Článek Využívat vlaky zdarma bude možné do konce roku, zájemci ale musejí splnit několik podmínek. Musejí mít ve svém mobilním zařízení aplikaci s QR kódem, který získají po složení kauce 10 nebo 20 eur (zhruba 240 až 490 korun) - podle délky plánovaného dojíždění. Kód pak slouží ve vlacích jako jízdenka a složenou zálohu lze získat zpět, když cestující doloží, že absolvoval alespoň 16 jízd. Bezplatné jízdné platí pouze v rámci jedné zóny, což je třeba v případě Barcelony zhruba na vzdálenost 80 kilometrů. „Do konce roku ušetřím za jízdné 300 eur (7400 Kč)," shrnul výhody Santiago Muňoz, který dojíždí za prací z Barcelony do města Sitges. Aplikace však bude výhodná i pro turisty, protože ji lze získat i na základě čísla pasu. Úspora při výletech třeba v okolí velkých měst je pak značná. Barcelona zlevní dopravu Ulevit občanům se chystají i některá města, například Barcelona do konce roku zlevní jízdné ve veřejné dopravě o 30 až 50 procent. Levné cestování po železnici letos v létě s velkým úspěchem otestovalo Německo. Za měsíční cenu devět eur (220 Kč) bylo možné cestovat po celé zemi regionální a městskou dopravou, což využily davy lidí.