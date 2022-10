Úprk Menší Vltavice přes balvany nad Vyšším Brodem

Jako start okružního, zhruba sedmikilometrového okruhu se nabízí náměstí, odkud zahájíme výstup jihozápadním směrem po zeleně značené turistické stezce. Již krátce nad posledními domy začíná křížová cesta. Na přibližně kilometru a čtvrt stojí celkem čtrnáct kamenných zastavení. Krátce po posledním z nich před námi z mlžného oparu vystupuje kaple Maria Rast am Stein.

Ono „odpočinutí Panny Marie na kameni“ v názvu kaple se váže k legendě, podle níž tu měla odpočívat Matka Boží se svým synem. Podoba místa se začala rýsovat od poloviny 19. století, kdy tu byl zavěšen obrázek Panny Marie Sněžné, o necelých čtyřicet let později zde vyrostla provizorní kaplička a záhy padlo rozhodnutí o výstavbě poutního kostelíka. Ten na vrcholu návrší necelých sto výškových metrů nad vyšebrodským náměstím byl vysvěcen v roce 1888. O dva roky později byla žulová pseudorománská stavba nahrazena kaplí novou. A když už jsme u dat, doplňme, že křížová cesta byla vystavěna i vysvěcena v roce 1898.

Ten zářijový den, kdy jsem ke kapli vystoupal, se teoreticky nezdál turisticky úplně ideální; což by ovšem byl soud značně zbrklý a povrchní. Protože kaple a další stavby poutního místa chvílemi halené do mlžné náruče rozhodně měly své kouzlo – a dalšímu cíli cesty by ryze letní, suché počasí vysloveně ublížilo.