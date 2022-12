U pražské knihovny se tvoří fronty, sociální sítě udělaly z knižního sloupu hit

Dodala, že nebývalý zájem turistů si vyžádal učinit organizační opatření. Zaměstnanci musejí množství lidí usměrňovat s ohledem na to, že ve foyer se nachází pokladna a vchod do knihovny. Ta ale funguje v běžném režimu. Mluvčí upozornila také na to, že Idiom není jediným umělecky hodnotným prvkem, který je v budově postavené na konci 20. let 20. století k vidění.