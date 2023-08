Turisté šetří. Ukázalo se to i u Lipna

Podobné je to i se zájmem o kola v půjčovnách. „Sezona, co se tržeb týká, tak je stejná jako loni, ale zákazníků jsme napočítali méně. Díky vyšší poptávce po elektrokolech, která jsou dražší než klasická, se tržby vyrovnaly s loňským rokem. Máme méně výpůjček, ale půjčujeme dražší vybavení,“ upozornila Veronika Hrabalová ze společnosti Lipnocentrum, což je největší půjčovna kol na Lipensku.

„Je to zajímavý a příjemný trend dnešní doby,“ pochvaluje si Koranda. Stejné je to podle manažera vyšebrodské půjčovny lodí Jana Straky ve společnosti IngeTour. Také na Vltavu přijelo podobné množství lidí jako v předchozích létech. Neodradilo je ani deštivé počasí poslední červencové dekády.

Podle Petra Tahotného, který je zodpovědný za provoz hornoplánského přívozu vozícího pasažéry do Bližší Lhoty, se počet turistů blíží číslům před pandemií. „Na začátku července jezdilo až tisíc lidí denně. To je výjimečné číslo. Když není hezké počasí, tak je to denně zhruba tři sta až pět set lidí,“ svěřil se Petr Tahotný.