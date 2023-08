Tropy na severu aneb Koupání v místech dříve nemyslitelných

Teplota vody zde bývá sice o několik stupňů nižší, než jsme zvyklí u jižních moří, ale o to víc koupel – třeba jen po pás – osvěží. V případě severských zemí se dá dokonce s nadsázkou říct, že jde o mnohem levnější alternativu (vstup je obvykle zdarma), než je konzumace chlazených nápojů. Nevýhodou naopak je, že na oblíbených plážích bývá ve vrcholné sezoně hlava na hlavě.

Před necelými dvěma lety byla v Oslu otevřena stometrová pláž Operastranda s pozvolným a částečně písčitým vstupem do moře, takže je vhodná zejména pro rodiny s dětmi nebo ty, kteří si chtějí svlažit jen část těla. Plavcům a skokanům je k dispozici plovoucí molo. Jak už název napovídá, koupaliště se nachází poblíž jedné z největších turistických atrakcí města, opery, jejíž střecha slouží jako vyhlídková plošina. Stavba z roku 2008 získala řadu ocenění za architekturu.

V blízkém obchodě lze pořídit nejen ručníky, ale například i jednoduchou výbavu na lov krabů. Jedná se o provázek zakončený kolíčkem na prádlo, do kterého se připevní mlž jako návnada. Děti jsou schopné jejím nahazováním a čekáním na úlovek strávit spoustu času. Za odměnu si pak mohou zblízka prohlédnout korýše, který jinak před člověkem většinou prchá. Zmíněné „know-how“ se dá použít i jinde u Severního moře či Baltu.

Totéž platí pro opačnou stranu úseku pobřežní promenády procházející centrem Osla, kde se lze vykoupat v jedné z nejmodernějších a také nejluxusnějších čtvrtí Tjuvholmen. Pláž leží na konci ostrůvku hned vedle galerie Astrup Fearnley s rozsáhlou sbírkou moderního umění. Spíše pro neplavce je určena část s drobnými kamínky v malé zátoce, ti odvážnější a otužilejší si mohou do vody skočit z mola.

V případě švédského Stockholmu, kde se potkává Baltské moře s jezerem Mälaren, by se dalo zjednodušeně říct, že co ostrov (město leží na čtrnácti), to trochu jiný charakter pláží. Některé jsou z centra vzdáleny pouhých pár kilometrů, takže se k nim dostanete pěšky, případně hromadnou dopravou.