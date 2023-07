V Litoměřicích otevřeli speciální okruh církevních památek

Okruh, začínající dopoledne v 10.30 hodin a odpoledne ve 14.30 hodin, absolvují zájemci společně s průvodcem. „Potrvá zhruba 1,5 hodiny a návštěvníci se v jeho průběhu dostanou do jindy nepřístupné katedrály sv. Štěpána, mohou vystoupat na vrcholek její věže, odkud je zajímavý pohled na Dómský pahorek a biskupskou rezidenci. Navštíví také městský kostel Všech svatých a kostel sv. Jakuba,“ popsala mluvčí litoměřické radnice Eva Břeňová.

Do produktu není zahrnut bývalý jezuitský kostel Zvěstování Panny Marie, protože je v něm výstava. Navštívit ho ale jde samostatně každý den od 10 do 17 hodin. „Zakoupením samostatné vstupenky si lze ve stejné době prohlédnout i věž katedrály a od pátku do neděle i samotnou katedrálu, neboť na obou místech bude v uvedenou dobu přítomný průvodce. Poslední prohlídka katedrály začne v 16 hodin,“ upozornila Břeňová.