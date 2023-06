Popularizuje česká poutní místa. Často jde o skutečně mistrovská díla, říká

Kromě samotného vzezření však Bařinka na poutních místech vyzdvihuje i jedinečné příběhy, respektive zakladatelské legendy o zázracích, které měly do lokalit přitahovat poutníky. „Ti zde prosili kupříkladu o vyléčení z nemoci, která je dlouhodobě sužovala,“ vysvětlil historik s tím, že církevní místa měla pro naše předky nezastupitelnou úlohu, a i proto se rozhodl některé stavby zdokumentovat do uceleného knižního průvodce Poutní místa Česka. Na něj teď vybírá peníze prostřednictvím crowdfundingové kampaně, tedy s přispěním veřejnosti.

„Každý z těchto subjektů má navíc svá vlastní a někdy výrazně odlišná pravidla. Samotná návštěva však představuje jen jednu část mojí práce. Tou druhou je vyhledávání pramenů či literatury, jejich studium a následné sepsání příběhu příslušného poutního místa,“ popisuje Bařinka, který s přípravou podkladů pro knihu začal už v roce 2018. Samotné návštěvy a fotodokumentace spolkly podle historika za posledních šest let většinu jeho dovolené i množství víkendů.

Poutní místa jsou podle Bařinky i vhodnou alternativou například k zámkům či hradům, pro turisty podle toho uzpůsobují svou nabídku a leckde nabízejí zajímavé programy. Jsou to například noční prohlídky ve Staré Boleslavi. „Poutní místa jsou historicky a umělecky nesmírně cenné památky, už jen proto by neměla zůstat stranou pozornosti žádného zvídavého turisty,“ míní Bařinka a dodává, že by však měli mít návštěvníci na paměti, že se v první řadě jedná o prostor k bohoslužbě a individuální modlitbě.