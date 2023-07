Rokokový zámek Stekník obklopený mořem chmelnic usiluje o zápis na seznam památek UNESCO

Dlouholetá, stále nesmírně agilní kastelánka Jana Zajíčková se vyjádřila, jak vidí šance, že by mohli uspět.

Jak to na v praxi vypadalo, trochu romanticky přiblížil filmový hit z roku 1964 Starci na chmelu režiséra Ladislava Rychmana na námět Vratislava Blažka, který je i autorem tak trochu zapomenutých písňových textů. Láska dvou studentů na chmelové brigádě byla pro mnoho opravdových česačů hodně podobná.

Většina hradů, zámků a dalších historických sídel vznikla přestavbou starších objektů. Nejinak tomu bylo i u Stekníku, kdy původní tvrz Kaplířů ze Sulevic, pobořenou ve válce a posléze zničenou požárem, koupil bohatý žatecký Jan Jiří Kulhánek. Ten se později se svým podnikatelským umem propracoval až do šlechtického stavu s predikátem z Klaudensteina.

Při přestavbě nechal vložit do centra hlavní budovy rondel s balkonem, postavena byla zámecká kaple Navštívení Panny Marie. Stupňovitá zahrada byla plná soch, ty bohužel - neznámo kdy - zmizely. Zato v rohu zahrady najdete u zdi přístupný zabudovaný objekt lehkého opevnění C-14/68/B-1-100, postavený v rámci vnitřní obranné příčky republiky v roce 1937.

Až budou peníze, bude i Stekník zářit do dáli čerstvým nátěrem, ale v posledních letech tu měli řemeslníci hodně práce s vnitřkem, od mé poslední návštěvy zhruba před čtyřmi roky je vidět velký pokrok.

Posledním vlastníkem byl do prosince 1949 švýcarský konzul Gérold Déteindre. Poté československá vláda vykoupila velkostatek Stekník i zámek s mobiliářem v rámci takzvané náhradové dohody. Mobiliář byl přemístěn na zámek v Krásném Dvoře, odkud se vrátil na Stekník. Toto je část zámku, kde se nesmí fotit.

Pozemky statku se rozparcelovaly, do objektu se nastěhoval Výzkumný ústav chmelařský se sídlem v Žatci. Dále ho využívali družstevníci, viz chmelové brigády, kteří se s historií nemazlili. To zažila velká část jimi obsazených zámků, které zdevastovali, podobně si počínala v objektech dislokovaná armáda. Pasáže z filmu Černí baroni nejsou vymyšlené.