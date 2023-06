Neprávem opomíjený Grabštejn na poslední chvíli unikl zániku

Netrvalo by dlouho a po velké devastaci po roce 1945 a později, kdy byl obsazen Československou lidovou armádou, by zřejmě na rozsáhlou památku byl vyměřen demoliční příkaz.

Grabštejn neboli Hraběcí kámen, zmiňovaný v listině z roku 1286, se uvádí ve vlastnictví Oty II. purkrabího z Donína a na Grabštejně. Donín čili Dohna je město v Sasku, nedaleko Pirny. Místní hrad nechal založit Ota I. jako nástupní pevnost před českou hranicí. Bývalo to české zboží, poté politickými závazky přešlo jako říšské léno, aby ho česká Koruna získala za Přemysla Otakara I. Opět nastaly přesuny a přesunul se i Ota II.

Po úvodním přivítání na památce se propracujeme k Donínům, kteří se hodně zadlužili. Návazně přejdeme do 15. století, to byl Grabštejn nějaký čas oporou husitů. Kališníci hrad opevnili flankovacími věžemi. Odtud podnikali loupeživé výpravy do sousední Lužice, až je vojska Šestiměstí ztrestala.