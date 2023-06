Švestkovou drážní soupravou pod ruiny oparenského hradu

Ne že by mně vadila jízda nízkopodlažní jednotky RegioSprinter, ale ta pravá švestkovka, jedna z nejhezčích regionálních tratí, má jinou trasu. Míří z Litoměřic do Mostu, krajinou, kde se v minulosti hojně rozprostíraly švestkové sady.

Asi tu předtím muselo stát nějaké opevnění, o místě zvaném Hrádek je zmínka s vročením 1276. To tady muselo být pusto a prázdno, nyní konec údolí překlenul dálniční most směrem do Saska.

Hrad rodu Vchynických, tedy to, co z něj zbylo.

Prostor obdélníkového hradu plášťového typu má zaoblené rohy. Protože jsou tu silné zdi, vede to k domněnce, že tu stával ochoz. Má se za to, že ve dvoře stály asi dvě budovy, jedna sloužila jako palác, co bylo v předhradí, se těžko odhaduje, asi tu stála nějaká předsunutá věž a zřejmě i navršené valy. Je tu jakási klenutá díra do podzemí, asi pozůstatek sklepa.