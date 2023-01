Nadšenci si vyšlápnou na hrad Helfštýn

V návaznosti na návštěvnicky nejúspěšnější sezonu čeká správa hradu i nápor během novoročního výstupu. „Celou akci každý rok silně ovlivní počasí. Loni například vládly téměř jarní teploty, návštěvníkům tak procházku nekomplikovaly sníh ani námraza. Díky tomu se dostali i do prostor paláce, který by byl za sněhu zazimován a uzavřen. Zatím to vypadá, že letos tomu bude obdobně,“ zdůraznila Lehnertová.