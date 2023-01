Do brněnského podzemí. Ve městě zpřístupnili kryt Denis

Jmenuje se Denis a je vytesaný do skály pod katedrálou na Petrově, která se majestátně tyčí nad Brnem. Jde o protiatomový kryt budovaný od konce druhé světové války až do poloviny 50. let. V případě války měl nabídnout útočiště až 3000 lidem. Naštěstí nemusel být tento kilometrový labyrint chodeb nikdy použit. Nyní se z něj stává nová turistická atrakce.

Foto: TIC Brno Novou turistickou atrakcí v Brně je protiatomový kryt Denis.

Jmenuje se Denis a je vytesaný do skály pod katedrálou na Petrově, která se majestátně tyčí nad Brnem. Jde o protiatomový kryt budovaný od konce druhé světové války až do poloviny 50. let. V případě války měl nabídnout útočiště až 3000 lidem. Naštěstí nemusel být tento kilometrový labyrint chodeb nikdy použit. Nyní se z něj stává nová turistická atrakce.

V krytu Denis se v prosinci konaly první dvě komentované prohlídky. Zájem o ně byl mimořádný. Na leden jsou připraveny tři termíny. Všechny vstupenky jsou již vyprodány. Z bezpečnostních důvodů se prohlídek účastní jen patnáctičlenné skupiny návštěvníků. Velký zájem o kryt mile překvapil pracovníky Turistického informačního centra města Brna. „Podle něj a také podle našich kapacitních možností budeme postupně přidávat další termíny prohlídek," řekla Právu za centrum Petra Motesicky. Výprava do masivu pod katedrálou je současně výletem do časů studené války, v níž hrozilo použití atomových zbraní.

Kryt byl vytesán do skály. Jde o systém pravidelných chodeb vytvářejících obdélník 85 metrů dlouhý a 60 metrů široký. V případě atomového výbuchu je schopen pojmout 3000 lidí na zhruba čtyři dny. Kryt má své sociální zázemí a zejména strojovnu pro vzduchotechniku. Většina komplexu leží pod kapucínskými zahradami, které ke katedrále na Petrově přiléhají. Denis má své jedinečné kouzlo. Má klenuté chodby s cihelnou vyzdívkou. Co se týká zásob vody, elektrické energie i dýchatelné směsi, tak je zcela soběstačný. Jsou v něm sklady pro potraviny a je v něm i rozhlas po drátě, jímž by byli evakuovaní informovaní o vývoji na povrchu. Kryt dnes slouží jako depozitář pro kamenné části Královské kaple, která kdysi stávala v centru Brna.

Je dalším dokladem toho, že podzemí města má své jedinečné kouzlo. Již dnes lze v moravské metropoli vyrazit do tajemného labyrintu pod Zelným trhem. Pracuje se na úpravě podzemí pod Novou radnicí, v níž sídlí expozice Mincmistrovský sklep. Další zajímavostí je kostnice pod chrámem svatého Jakuba, která patří k největším v Evropě. Dechberoucí podívanou nabízí prohlídka nedávno otevřených historických vodojemů na Žlutém kopci, které připomínají rozlehlé sály trpaslíků z pohádek a pověstí.