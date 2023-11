FOTO: Podzimní barvy rozzářily Máchův kraj. Kokořínsko je teď ideálním místem k výletu

Když podzim maluje, je to úchvatná podívaná. A pakliže vyjde i krásné počasí, je ideální čas na výlet do přírody. My se vydali do Máchova kraje na Kokořínsko, které nabízí širokou škálu turistických tras, hluboké lesy provoněné houbami a krásná zákoutí pískovcových skal. Naše kroky vedly od Harasova přes hrad Kokořín, skalní hrad Nedamy, Pokličky až po skalní bludiště. Podzimní Kokořínsko okouzlí na každém kroku.

Foto: Tereza Havlíčková Na hradě Kokořín dle pověsti sídlili loupeživí rytíři v čele s Petrovským z Petrovic, kteří byli postrachem celého okolí.