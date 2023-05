Telč se chystá na turistickou smršť

Proměna památky UNESCO za více než 200 milionů korun dá natěšeným návštěvníkům na vrcholu sezony konečně možnost se přesvědčit, co bude jediný zámek na Vysočině určený k celoročnímu provozu nabízet. „Rekonstrukce rozšíří počet prohlídkových tras na pět. Ke stávajícímu klasickému zámeckému okruhu (A) a bytu posledního majitele (B) přibudou trasy muzeum, instalovaný depozitář a podzemí. Právě ty budou přístupné celoročně,“ doplnila správkyně mobiliáře Lucie Norková.

Od konce dubna zámek dveře pootevřel, od čtvrtka do neděle se turisté mohou projít trasou B. Od června se provozní doba rozšíří zatím v nezměněné nabídce na celý týden s výjimkou pondělí, dá se ale očekávat, že většina návštěvníků zámku vyrazí do Telče až po naběhnutí do plného provozu.