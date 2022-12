Světelský zámek čekají rozsáhlé úpravy

Myšlenkou je podle něj vybudovat zde prezentaci sklářského průmyslu, připomenout všechny, kdo se o něj zasloužili, prezentovat, co průmysl znamenal pro rozvoj Československé republiky a jak se na jeho tradice navazuje v současnosti. Novým lákadlem má podle Kmenta být skleněný palác v románském tvarosloví stojící na ploše nejméně 100 čtverečních metrů.

„Pokud přijdete někam, kde na poličkách uvidíte skleničky, bude to nudné. Pokud si sklo přijdete prohlédnout do skleněného paláce, je to jedinečná věc v celé Evropě,“ řekl. Zatím se podle něho řeší technická i umělecká podoba paláce.