Novohradský skanzen připomíná život za železnou oponou

Novohradský hrad postavili Vítkovci, páni z Růže, kolem roku 1250. Vznikl na vitorazské stezce, zemské obchodní cestě, a původně plnil především strážní funkci. Dnes však uvnitř hradu nalezneme expozici, která se věnuje především historii rodu Buqoyů, jenž získal Nové Hrady těsně před Bílou horou, tedy v roce 1619. Panství Buqoyům patřilo až do roku 1945, kdy byl veškerý majetek znárodněn na základě dekretů prezidenta Beneše.

Do místního hradu lze zajít na prohlídku i během adventu.

Místnosti dominuje zlacená zbroj, kterou získal údajně Karel Bonaventura Buqoy od císaře za vítězství na Bílé hoře. Najdeme tu však i připomínku na jeho poslední boj v Uhrách, a to zkrvavenou košili. Hrad pořádá o víkendech adventní prohlídky, a je tedy možné jej navštívit i mimo sezonu.

Cestou z hradu navštívíme samozřejmě i zmiňovaný zámek, jenž Buqoyové obývali od roku 1806 do roku 1945. Přízemí zámku patřilo kuchyni a bytům pro služebnictvo. V prvním patře bychom našli společenské místnosti s hraběcími pokoji, druhé patřilo hostům. V roce 1848 přibyla zámecká kaple a v roce 1852 vnější kamenné schodiště spolu se zimní zahradou.

Dále prostory sloužily střední zemědělské škole a dnes je zámek v majetku Akademie věd České republiky se sídlem pro jedno z oddělení Mikrobiologického ústavu AV ČR. Přístupný je tedy alespoň krásný a rozlehlý park, do kterého se dostaneme po cestě okolo zámku. Najdeme tu fontánu, několik laviček i rybník.

Tuto pseudogotickou stavbu navrhl pražský stavitel Josef Schulz a její realizace se protáhla do roku 1903, kdy ji dokončil novohradský stavitel Karel Brůžek z Rakovníka. Již na první pohled nám velmi připomíná schwarzenberskou hrobku v Třeboni. Na rozdíl od ní však nemá podzemní krypty.

Nad vchodem do zádušné kaple nás upoutá krásná pozlacená mozaika Panny Marie podle návrhu malíře Maxe Švabinského. Samotná hrobka má pak dvě části. Kapli v patře a kryptu v přízemí. Nad vchodem do přízemí si můžeme všimnout kamenného reliéfu s buquoyským znakem neseným párem gryfů a rodovým heslem „Dieu et mon roi“ neboli „Bohu a mému králi“.