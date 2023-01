Saúdové budou hostit zimní hry. Postaví kvůli nim futuristický skiareál v poušti

Jak informuje server Luxury Launches, středisko Trojena už vyhrálo soutěž o pořádání Asijských zimních her, které spadají pod patronát Mezinárodního olympijského výboru. Konat se tu mají v roce 2029, přičemž letovisko by mělo být hotové o tři roky dříve.

Stavba první části projektu, tedy zimního střediska, by se měla rozjet již brzy. Do konce dekády by Saúdové chtěli, aby Trojenu navštěvovalo alespoň pět milionů lidí ročně.