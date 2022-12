Rožmitál pod Třemšínem: Městečko, v němž učiteloval Jakub Jan Ryba

Ryba (1765 až 1815) přišel do Rožmitálu v roce 1788 jako tzv. provizorní učitel, později byl jmenován řádným učitelem, stal se i regenschorim a skládal hudbu. V chudém kraji ale narážel na nepochopení rodičů, kteří nechtěli děti posílat do školy, a na nenávist zámeckých úředníků i zaostalého faráře. Zámek patřil Arcibiskupství pražskému. Přesto dokázal školu zvelebit, přilákal do ní mnohem více žáků, založil knihovnu a výrazně zvedl vzdělanost i u dospělých.