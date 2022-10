Restaurace na Eiffelovce chce bojovat s klimatickou krizí. Mění přístup k jídlu

„Tohle je jídlo z pórků, které pocházejí z místa vzdáleného pouhých 50 kilometrů odsud. Je to sezonní zelenina,“ uvedl šéfkuchař restaurace s tím, že z jedné suroviny je schopen vytvořit hned několik pokrmů nebo omáček.

Z toho důvodu využívají kuchaři například hrnce na indukční varnou desku, díky které se zahřívá pouze nádobí, nikoli celá kuchyně. „Kdybyste sem přišli před 20 lety, to horko by vás doslova praštilo, protože bychom čekali na večerní směnu. Všechny trouby by byly zapnuté,“ tvrdí Marx.