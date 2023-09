Přímým letem z Prahy na Azory už od dubna

Smartwings budou na Ponta Delgada, největší a hlavní město souostroví Azory, létat každé úterý a pátek. Let QS1172 bude z Prahy startovat ve 12:00 a na Azorské ostrovy dorazí v 15:30 tamního času. Zpáteční let QS1173 do Prahy se pravidelně vznese v 16:15 tamního času a do Prahy dosedne deset minut před jedenáctou večerní.