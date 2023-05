Parním vlakem do romantických zřícenin hradu a kláštera v Oybině

Po desítkách let jsem zase měl saze v očích a ve vlasech. V Oybinu (česky Ojvín či Ojbín) má konečnou jedna trať Žitavské úzkorozchodné dráhy (Zittauer Schmalspurbahn) o rozchodu 750 milimetrů, na nádraží v Bertsdorfu se od ní odděluje druhá větev končící v klimatických lázních Jonsdorf.

Mohutná stolová pískovcová hora, na níž jsou ruiny hradu a kláštera, se vynoří až těsně před příjezdem do Oybina. Ruinu na kopci zahlédnete jen na malý okamžik.

Z nádraží je to na kopec zhruba půl hodiny, vydáte se kolem informačního centra, obchodů a restaurací vzhůru.

Po pár desítkách metrů narazíte po pravé ruce na kostel. Byla by chyba ho vynechat, Bergkirche je volně přístupný, a ač z venku moc nezaujme, vnitřní ručně malovaná výzdoba je obdivuhodná. Strávil jsem tu sám, v naprostém tichu, ve staré lavici pár minut a nechal se unášet tou krásou.

Kostel je barokní, patřící evangelicko-luteránské církvi, vystavěn byl roku 1709, o pár let později ho rozšířili. Věž s bání a lucernou přistavěli později. Renovován byl v roce 2008. Uvnitř je dvoupodlažní galerie a kazetový strop, výzdoba je z let 1723 a 1737.

Mapka v brožuře uvádí na cestu rozdělenou do několika etap. Do areálu vejdeme mohutnou Druhou hradní branou, byla vybavena zvedacím mostem, ta nás přivede k bývalému čeledníku, nyní pokladně.

Po zaplacení vstupu se turniketem vydáme po jezdeckých schodech třetí hradní bránou do nitra zříceniny. Její horní patro navazovalo na hradební ochoz.

Žitavsko tehdy patřilo české Koruně, Oybin ležel na důležité cestě z Čech do Lužice, pevnost měla zdůrazňovat panovníkovu moc. To si dobře uvědomoval Karel IV., nechal kopec lépe opevnit, model hradu uvidíte v expozici věnované oné době ve sklepení obytné věže, kde se nachází muzeum. V této nejstarší hradní části uvidíte středověké podlahové topení.

Císařský dům, z něhož zbyly také ruiny, nechal císař postavit roku 1364. Další objektem je márnice, využívala se v souvislosti s nedalekým Horským hřbitovem, tady se nachází úniková cesta do údolí, mohla se využít i pro dopravu zásob.

Od márnice je to pár kroků k monumentální ruině klášterního kostela postaveného parléřovskou hutí v letech 1366 až 1384.

Jižní stěnu vytesali ze dvou třetin, asi do výše 25 metrů, přímo do skály, kostelní věž je vyhlídková, na vrcholu je nainstalována camera obscura, kde se zobrazuje okolní krajina pomocí soustavy zrcadel.

Měl jsem štěstí, že se po ruinách pohybovalo málo návštěvníků, takže se nikdo nepletl do záběru, nikdo nehulákal, zkrátka jsem mohl „nasávat“ atmosféru.

Dlouho se nic nedělo, zkrátka na oybinské frontě klid, až se tu náhodou objevil saský dvorský malíř Johann Alexander Thiele. To byl zrovna v Evropě na vzestupu romantismus a ruiny na skále… – no řekněte, co víc si pro plátno a štětec přát. Ale skutečnou slávu zřícenina zažila, až když ji zvěčnili přední romantici Caspar David Fridrich, Carl Gustav Carus a další.